République tchèque : le plus grand incendie de l'histoire du pays est éteint après 20 jours de lutte

Si les incendies continuent de faire des ravages en France, la situation s'améliore dans d'autres pays d'Europe. Les pompiers ont réussi à éteindre le plus grand incendie de l'histoire de la République tchèque après 20 jours de lutte, a annoncé le ministre de l'Intérieur, vendredi 12 août.

Le brasier s'était déclaré dans le parc national de la Suisse de Bohème, à la frontière avec l'Allemagne. Il a touché une zone de 1 060 hectares, à environ 90 kilomètres au nord de Prague. Environ 6 000 pompiers, professionnels et volontaires, étaient déployés pour lutter contre l'incendie qui a forcé l'évacuation de centaines de personnes.

Des avions spéciaux d'Italie et de Suède ainsi que des hélicoptères venus de Pologne et de Slovaquie ont participé à l'opération. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Selon les responsables du parc national, l'incendie a probablement été déclenché par l'activité humaine.