Pyrénées-Orientales : un homme de 20 ans reconnaît avoir provoqué 12 incendies

L'auteur présumé de 12 incendies allumés entre le 31 mai et le 14 août dernier dans les Pyrénées-Orientales, a été arrêté, mis en examen et écroué vendredi 16 août, a appris franceinfo auprès de la gendarmerie. Il a avoué être l’auteur de ces incendies volontaires. Le dernier incendie de la série avait mobilisé une centaine de pompiers et avait ravagé 20 hectares de végétation et détruit une caravane.

Le suspect a été interpellé mercredi 14 août par les gendarmes alors qu'il circulait sur son deux-roues. Les investigations menées par les gendarmes des Pyrénées-Orientales avaient déjà permis d'identifier l'auteur des feux comme circulant à scooter. La perquisition effectuée par les enquêteurs a permis de trouver au domicile du jeune homme des produits inflammables ainsi qu'un pulvérisateur ayant contenu des hydrocarbures. En garde à vue, l'incendiaire présumé a reconnu son implication dans les 12 incendies.

Depuis juillet 2019, la recrudescence de départs de feu de végétation sur les communes de Torreilles et de Sainte-Marie-la-Mer avait attiré l’attention des gendarmes. En 2019, pour la seule période estivale, 133 enquêtes ont été ouvertes et confiées à la gendarmerie pour des incendies volontaires et involontaires en France.