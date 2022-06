Pyrénées-Orientales : l'incendie entre Salses-le-Château et Opoul-Périllos ne progresse plus

L'incendie entre Opoul-Périllos et Salses-le-Château, dans les Pyrénées-Orientales, "n'évolue plus" jeudi 30 juin matin, a appris France Bleu Roussillon auprès des pompiers. Il a parcouru 1 150 hectares de végétation, soit 50 hectares de plus que mercredi, à midi.

160 pompiers sont restés mobilisés cette nuit pour surveiller et "traiter les points chauds". "La situation est relativement calme et j'espère pouvoir annoncer dans la journée que ce feu est fixé et qu'il régresse", indique le commandant Guillaume Brunet des sapeurs-pompiers du département à France Bleu Roussillon, malgré la tramontane attendue dans l'après-midi.

Mercredi, un autre incendie a été enregistré près de Millas, dans la zone de Bélesta. Ce feu est également "sous contrôle". Au total, 75 hectares de végétation sont partis en fumée. "On a bon espoir que ce feu soit éteint dans la journée", ajoute le commandant.