Pyrénées-Orientales : l'important incendie près de Castelnou est fixé, mais pas encore maîtrisé

L'important incendie qui s'est déclaré jeudi 12 septembre à 15h dans les Aspres, près de Castelnou, au sud-ouest de Perpignan (Pyrénées-Orientales), ne progresse plus depuis minuit, selon les pompiers, joints par France Bleu Roussillon. Le feu est "fixé", mais pas encore maîtrisé. L'incendie a parcouru environ 400 hectares, dont 300 qui ont brûlé. Cinq pompiers ont été légèrement blessés, selon le dernier bilan donné par le directeur du Sdis 66 sur France Bleu Roussillon. Un mas a été endommagé.

"Nous allons rester vigilants toute la matinée, pour noyer ce feu, et on espère le maîtriser cet après-midi", indique le chef des pompiers, Eric Belgoïno qui évoque des "conditions extrêmes". A cause de la sécheresse, "on est confrontés à des feux qui sont virulents, qui sont explosifs. On a vu parfois à des endroits des embrasements généralisés", explique le colonel.

500 pompiers sont toujours mobilisés ce vendredi matin, ainsi que trois hélicoptères bombardiers d'eau

80 habitants évacués

Les habitants vont pouvoir "probablement" rentrer chez eux ce vendredi, selon les pompiers. Par principe de précaution, 80 habitants ont été évacués, indique France Bleu Roussillon. Une vingtaine de personnes du village de Castelnou ont passé la nuit dans un hôtel. Des mas isolés de Caixas et Montauriol ont aussi été évacués. Sur les lieux, la circulation a été coupée sur deux routes départementales (RD48 et RD2).

Jusqu'à 800 pompiers ont été mobilisés, dont 300 venus en renfort de l'Aude, de Montpellier, Nîmes, Marseille, Bordeaux, de la Drôme et de l'Ardèche. D'importants moyens aériens ont aussi été engagés : deux hélicoptères bombardier d'eau, cinq avions Dash, sept Canadair et un hélicoptère de la gendarmerie.