Pas-de-Calais : quatre personnes, dont deux pompiers, meurent dans l'incendie d'une maison

Deux pompiers volontaires et deux adolescents ont trouvé la mort dans un incendie survenu dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 janvier dans la commune d'Estrée-Blanche, dans le Pas-de-Calais, selon France Bleu Nord.

Les deux pompiers, venus porter secours, sont morts lors de l'intervention. Selon le préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry, présent sur place et interrogé par franceinfo dimanche, ils "appartenaient au corps des sapeurs-pompiers de Lillers". Ils étaient âgés de 21 et 32 ans et l'un habitait le village voisin de Longhem.

Trois personnes blessées

"A l’arrivée des secours, les parents étaient sortis de l’habitation, explique la préfecture dans un communiqué. Les deux autres âgés de 16 (et non 18 comme mentionné dans un premier communiqué) et 22 ans étaient manquants." Les secours étaient jusqu'alors dans l'incertitude quant à leur présence dans la maison. En raison de la chaleur intense dans l'habitation, il a fallu du temps pour vérifier si d'autres victimes que les pompiers s'y trouvaient. Deux autres corps ont été découverts quand les secours ont finalement pu entrer.

Un pompier a également été grièvement blessé, tout comme la mère de famille. Ces deux personnes ont été hospitalisées au service des grands brûlés à Lille (Nord). Blessé plus légèrement, le père a été hospitalisé à Saint-Omer (Pas-de-Calais).

D'importants renforts du centre opérationnel départemental de secours (Codis) ont été dépêchés sur les lieux, portant le total des pompiers sur place à 70 hommes. Fabien Sudry a assuré qu'il y a sur place "un climat de très forte coopération, notamment entre les gendarmes et les sapeurs-pompiers. Les élus sont également présents et nous nous sentons très proches du corps des sapeurs-pompiers, durement touché par cet événement. Nous sommes très solidaires de leurs familles en ces circonstances."

Le ministre de l'Intérieur fait "part de sa tristesse"

La maison sinistrée est une petite maison en brique, comme on en trouve beaucoup dans la région, située dans une allée de ce village de moins de 1 000 habitants à l'habitat dispersé, qui se trouve entre Saint-Omer et Béthune. L'origine de l'incendie et les circonstances de la mort des pompiers sont pour l'heure inconnues, selon la préfecture du Pas-de-Calais. "Une enquête a été ouverte en recherche des causes de la mort, pour déterminer comment sont décédées ces personnes", a précisé à l'AFP le parquet de Béthune. La section de recherches de Lille est chargée de l'enquête.

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a "fait part de son immense tristesse", dans un communiqué. "Ce nouveau drame vient tragiquement rappeler le dévouement sans faille dont font preuve nos forces de secours qui côtoient le risque au quotidien."