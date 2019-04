Paris : un violent incendie ravage une partie d'un immeuble du 19e arrondissement

Un impressionnant incendie a ravagé une partie d'un immeuble dans la soirée de samedi 6 avril, dans le 19e arrondissement de Paris. Difficile dimanche matin de reconnaître ce qui était encore il y a quelques heures une pièce à vivre. Au milieu des débris calcinés, seuls quelques livres ont échappé aux flammes. Le plafond, les murs sont noircis, déformés par la chaleur. Cinq étages de l'immeuble ont été touchés, mais par chance, il n'y a aucune victime.

Des bouteilles de gaz à l'origine ?

Tous les habitants ont réussi à sortir juste à temps. Ils sont unanimes, c'est grâce à l'aide de plusieurs jeunes du quartier qui ont donné l'alerte. "J'ai entendu des jeunes qui criaient et qui tapaient dans les portes en nous demandant de sortir très vite", confie une habitante au micro de France 2.

L'incendie s'est déclaré peu avant 21 heures, boulevard Macdonald. Les pompiers n'ont même pas eu le temps d'arriver que tout à coup une explosion retentit. En quelques secondes, la boule de feu gagne 37 appartements. Plus de 80 pompiers sont mobilisés. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie aurait pris sur un balcon et quelques minutes plus tard, une ou plusieurs bouteilles de gaz auraient provoqué l'explosion.

