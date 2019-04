Paris : des solutions de relogement proposées aux sinistrés de l'incendie dans le 19e arrondissement

Selon la mairie, cinq logements sont "durablement inhabitables", après le spectaculaire incendie de samedi soir. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place.

Des solutions de relogement sont proposées aux sinistrés du violent incendie qui s’est déclaré dans la soirée du samedi 6 avril dans un immeuble à Paris, a appris dimanche franceinfo auprès de la mairie du 19ème arrondissement.

Un barbecue sur un balcon très encombré au 4e étage est "probablement" à l'origine du feu, qui s'est déclaré dans un immeuble situé boulevard Macdonald, selon une source policière citée par France Bleu Paris. L'incendie n'a pas fait de victimes, mais a endommagé plusieurs logements.

Cinq logements "durablement inhabitables"

Une partie des habitants a déjà pu regagner ses appartements. D’autres préfèrent être hébergés par de la famille ou des proches. La RIVP (régie immobilière de la Ville de Paris) propose aux habitants des appartements les plus touchés deux solutions : dans un premier temps, un hébergement hôtelier, et dans un second temps, un relogement pérenne.

Selon la mairie du 19ème arrondissement, cinq logements sont "durablement inhabitables". La mairie de Paris avait ouvert un gymnase dans la nuit du 6 au 7 avril pour accueillir les sinistrés.

Une cellule de soutien psychologique

Dans un communiqué, le maire du 19ème arrondissement François Dagnaud salue "le courage de la dizaine de jeunes de la résidence qui, dès le début de l’incendie, ont alerté les habitants et on permis leur évacuation rapide". Ils seront reçus prochainement à la mairie pour leur rendre hommage.

Une cellule de soutien psychologique a également été mise en place. La mairie demande en outre à ce que des interventions soient programmées dans les trois écoles et le collège du quartier.