Pakistan : au moins 74 morts dans l'incendie d'un train

Les images du train en flammes sont effrayantes. Les voyageurs qui ont réussi à en échapper ont filmé la scène alors que le train est envahi par le feu. Il continue sa route malgré le brasier. Mais des centaines de personnes sont piégées à l'intérieur. Le long de la voie, des hommes sont hagards et en larmes. "Quand nous sommes arrivés ici, nous avons vu de flammes et de la fumée s'échapper du train. Les gens criaient à l'aide et ont commencé à sauter", témoigne un passager.

Plus de 70 morts

La majorité se rendait à un pèlerinage à Lahore dans le nord du Pakistan. Beaucoup sont brulés grièvement et plus de 70 personnes ont été prises au piège dans le train. Les blessés ont afflué dans les hôpitaux. "Je dormais dans le train quand j'ai entendu crier 'au feu'. C'était épouvantable, on se marchait dessus pour sortir du train", avoue un rescapé. Une explosion d'une bonbonne de gaz utilisée par les voyageurs pour chauffer leur nourriture, serait à l'origine du drame.

