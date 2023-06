"On y va avec humilité et avec notre expertise" : des sapeurs-pompiers et des sauveteurs français en route pour le Québec, contre les feux de forêt

Un détachement français de sapeurs-pompiers et de sauveteurs de la sécurité civile, parti de Marseille, est attendu jeudi soir à Québec. Ils viennent renforcer les forces canadiennes qui luttent depuis des jours contre de gigantesques feux de forêt.

Ce détachement se compose au total de 109 femmes et hommes. Dans le hall de l'aéroport de Marignane, jeudi matin, les visages sont déjà concentrés. Car les prochains jours s'annoncent intenses : dans la province de Québec, devenu l'épicentre des incendies, le contingent français sera chargé de "casser" l'avancée des flammes, en provoquant notamment des contre-feux tactiques. "On fait des feux nous-mêmes pour diriger le feu, explique Bruno Ulliac, contrôleur général des sapeurs-pompiers, pour l'obliger à aller dans un sens lorsqu'on ne peut pas le maîtriser. C'est une technique particulière, qu'on emploie aussi en France lorsque les conditions météo sont favorables et qu'il n'y a pas de risques sur le terrain pour la population et pour nos sapeurs-pompiers."

Prévues également : des opérations de forestage, de traitement de lisières. Les pompiers tricolores vont partager leur savoir-faire. "Avec toute l'humilité qu'il faut avoir dans ces gros feux, on y va avec notre expertise, apporter tout ce que l'on peut à nos collègues canadiens", souligne François Pradon, chef de l’état-major de la sécurité civile.

Un détachement de sauveteurs de la Sécurité civile accompagne les sapeurs-pompiers. Aéroport de Marignane (Bouches-du-Rhône) le 8 juin 2023 (HUGO CHARPENTIER / RADIO FRANCE)

"On va rejoindre les Américains, les Australiens, les Sud-Africains et les Néo-Zélandais, qui sont déjà sur place. Les Espagnols et les Portugais vont nous emboîter le pas, donc on va avoir une vraie défense mondiale sur ces feux." François Pradon, chef de l’état-major de la sécurité civile à franceinfo

Dans ce contingent, des secouristes et des pompiers professionnels mais aussi des volontaires comme Romain, basé dans une petite caserne de l'Hérault, près de Béziers. C'est sa première mission à l'étranger. "Je suis viticulteur, à mon compte. Donc, heureusement que j'ai la famille et les amis qui sont là pour gérer l'exploitation et m'aider à passer ces trois semaines d'absence. Mon métier fait que j'ai un rapport particulier avec la terre, donc c'est important pour moi d'aller combattre ces feux."

"On voit bien ce qui s'est passé l'année dernière en Gironde, et que les forêts sont menacées sur l'ensemble de la planète. Il y a tout un écosystème à protéger, il faut essayer de sauver nos forêts !" Romain, sapeur-pompier volontaire à franceinfo

Le retour de ce détachement est d'ailleurs prévu avant la fin du mois, pour se tenir prêt à combattre les incendies de l'été en France.