"Nous sommes en situation de guerre", assure Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France

"Nous sommes en situation de guerre", a réagi vendredi 15 juillet sur franceinfo Eric Brocardi, porte-parole de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Face à la multiplication des incendies, à la crise sanitaire et aux tensions dans les services d'urgence, le pompier évoque un "été de tous les dangers" et encourage les citoyens à rejoindre les rangs des sapeurs-pompiers volontaires.

franceinfo : L'activité sur ces incendies depuis le début de l'été est particulièrement intense. Y a t-il d'ores et déjà un état de fatigue des hommes sur le terrain ?

Eric Brocardi : Oui, bien sûr. Cela reste des hommes et des femmes, qu'ils soient sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires. Aujourd'hui, ils commencent à effectivement montrer des signes de fatigue, ce qui est bien normal au regard de toutes les énergies qu'ils déploient au quotidien. D'autant plus que, dans le même temps, les missions du quotidien se poursuivent. Et à cela s'ajoute toutes les tensions liées aux problèmes dans services d'urgence. Il y a comme un effet domino, puisque tout ce temps passé dans les salles des urgences, c'est du temps qui est perdu pour renforcer les effectifs directement en caserne et sur le terrain des interventions.



Est-ce qu'il y a des raisons d'être optimiste en Gironde ?

Les sapeurs-pompiers sont en situation de guerre. En Gironde, nous avons l'impression que le feu continue de s'étendre, même si nous essayons de le contenir. La "lecture" du feu est devenue très compliquée dans ces zones : il y a un vent assez tourbillonnant, et énormément de fumée car la forêt est dense.

"Contrairement aux incendies dont nous avions l'habitude auparavant, les dimensions sont très importantes. Les conditions de feu sont désormais extrêmes et c'est bien plus difficile de lire le feu." Eric Brocardi, porte-parole de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France à franceinfo

Est-ce que vous êtes inquiets pour le reste de l'été ?

Oui. C'est l'été de tous les dangers. Que ce soit au niveau des crises climatiques, de la santé ou même celles du quotidien. Nous sommes dans le dur. Il faut continuer à essayer de renforcer les moyens de protection civile. Premièrement, par la prise en compte de l'éducation des citoyens face aux risques, qui est aujourd'hui un élément majeur pour éviter tous ces drames. Le deuxième point essentiel, c'est de faire comprendre que tout un chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire. Tout le monde peut rentrer dans cette force des secours et permettre qu'à terme, nous puissions toujours avoir cet esprit de résilience et de combat dans ce type de catastrophe.