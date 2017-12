New York : un dramatique incendie fait douze morts

C'est une course contre la montre. Une course pour la vie. Pompiers, voisins, tous s'y mettent pour tenter de réanimer les habitants asphyxiés par les fumées, jeudi 28 décembre. En quelques minutes, l'incendie a dévoré de l'intérieur un immeuble du Bronx, à New York, aux États-Unis. Dans les yeux des survivants, l'horreur de ce qu'ils ont vécu, l'angoisse pour leurs proches.

Au moins douze morts

Ici vivaient beaucoup de familles avec enfants. Il est 18h45, jeudi, quand le feu prend au rez-de-chaussée et se propage très rapidement vers les étages supérieurs. Douze personnes au moins sont mortes, piégées par les flammes, dont un bébé de tout juste un an. "C'est le pire incendie que nous ayons vécu dans cette ville depuis au moins un quart de siècle", a déclaré Bill de Blasio, le maire de New York.