Manchester : des feux de forêt inédits

Malgré les efforts des pompiers, le feu continue de dévorer les forêts situées au nord de Manchester, au Royaume-Uni. De fortes chaleurs empêchent de venir à bout de ces incendies. Plus d'une trentaine de maisons ont déjà dû être évacuées. Les habitants ont eu très peur. "Il y avait de très grandes flammes à l'arrière de la maison et tout a commencé à bruler. La fumée était très épaisse, on avait du mal à respirer, les yeux brulaient", raconte un habitant à France 2.

Deux écoles fermées

Le feu s'est approché tout près des habitations. "On n'avait jamais vu ça avant. La nuit dernière, les flammes faisaient près d'un mètre, on a failli être piégés", explique un automobiliste. Deux écoles ont été fermées mercredi 27 juin par mesure de précaution tandis que les renforts continuent d'arriver sur place. Les températures, qui tournent autour des 30 degrés, ne devraient pas redescendre avant le week-end prochain.

Le JT

Les autres sujets du JT