Les sociétés d'autoroute promettent d'autoriser les pompiers à passer gratuitement aux péages

Un amendement qui devait généraliser cette gratuité avait été voté en 2017, mais il n'a toujours pas reçu de décret d'application. En attendant, ce sont donc les exploitants des autoroutes qui annoncent cette mesure.

Les pompiers en intervention vont enfin être autorisés à criculer gratuitement sur les autoroutes. Un amendement instaurant cette gratuité avait été voté en octobre 2017, mais, près de deux ans plus tard, aucun décret d'application n'a été publié. Jeudi 18 juillet, l'Association française des sociétés d'autoroutes (Afsa) a annoncé qu'elle allait d'elle même concéder cette gratuitié aux pompiers.

Si l'Afsa promet que la mesure sera étendue à toute la France à terme, elle ne sera cependant effective que dans les Alpes-Maritimes dans un premier temps. Le conseil départemental a signé une convention avec Vinci Autoroutes jeudi. Un conseil départemental dont un des élus, Eric Ciotti, est justement l'auteur de l'amendement voté en 2017.

D'autres conventions sont "en cours de signature" dans d'autres départements, indique l'Afsa, qui fédère une vingtaine de concessionnaires privés.

Des badges de télépéage gratuits

Concrètement, les sociétés d'autoroutes proposent d'équiper les véhicules prioritaires des pompiers "de badges spécifiques de télépéage" leur permettant de passer rapidement. Les SDIS (Services départementaux de secours et incendie) pourront ensuite signaler quels passages ont été réalisés lors d'opérations, et ils "ne donneront lieu à aucune facturation", explique l'Afsa. La mesure devrait permettre au SDIS des Alpes-Maritimes d'économiser 125 000 euros par an.

Actuellement, les pompiers ne sont dispensés de payer le péage que quand ils interviennet sur le réseau autoroutier. Certains véhicules sont déjà équipés de badges de télépéages, qu'ils payent, mais pas tous. "Avant, on laissait passer à la vue du gyrophare allumé", explique à l'AFP l'entourage du président de Vinci Autoroutes.