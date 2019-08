Incendies : les pompiers alertent sur un risque "très élevé" autour du bassin méditerranéen

Les fortes rafales de vent accentuent le risque d'incendie dans la région, explique la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.

Ils alertent sur un "pont du 15 août à haut risque". La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France appelle à la vigilance, lundi 12 août, face au risque d'incendie "très élevé" en cours autour du bassin méditerranéen.

Les soldats du feu lancent cet appel à cause du vent. "Les rafales de vent seront fortes : elles dépasseront les 75 km/h dans les Bouches-du-Rhône et le Var, expliquent les pompiers dans un communiqué. Une tendance qui s’amplifie mardi 13 août et qui potentiellement peut se poursuivre jusqu’à vendredi."

Ils rappellent ensuite les consignes de sécurité à respecter aux abords des massifs et sur les routes : "ne pas jeter de mégots de cigarettes", "ne pas faire de barbecue", "ne pas allumer de feu", "respecter les interdictions d'accès aux massifs". Ils appellent aussi à "respecter les consignes de débroussaillage autour des habitations situées à

proximité des zones boisées", précisant que "les débroussaillages doivent être réalisés sur un rayon de 50 mètres autour de l’habitation".