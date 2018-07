La Grèce en deuil après des incendies meurtriers et ravageurs

Mati, petite station balnéaire de l'Attique, n'est plus qu'un amas de cendres. Les habitants sont encore sous le choc et tentent de comprendre. Entre recueillement et tristesse, Dagalos Panagotis a perdu sa femme dans les incendies. "J’ai pris mon bébé et j'ai couru jusqu'à la mer. J'ignore ce qui est arrivé à ma femme. Elle a dû être rattrapée par les flammes", a confié ce rescapé. Sur un total de 187 personnes hospitalisées, 82 restaient soignées mardi 24 juillet, dont dix sont dans un état sérieux et 11 enfants dont l'état n'inspirait pas d'inquiétude.

Pire qu'en 2007

Pris au piège, les habitants ont tenté de fuir dans des rues trop étroites. Mati, petit village bordé de pins situé à 40 km d'Athènes, hier prisé par les touristes, est aujourd'hui comme rayé de la carte. Habituée des feux l'été, la Grèce n'avait pas connu pareil drame depuis 2007, quand des incendies avaient tué 77 personnes.

