La Californie en proie à son pire incendie

Les propriétés partent en fumée et plus de 1 000 maisons ont déjà été détruites par les flammes. Les habitants ne savent plus quoi faire en Californie. "Que dire, ça me rend malade, tout ce pourquoi ils ont travaillé toute leur vie est parti en une seconde", témoigne un homme. "C’est bouleversant, tant de gens ont perdu leur maison, neuf maisons ont brûlé apparemment", précise-t-il.

14 000 pompiers mobilisés



Depuis deux semaines, rien ne semble arrêter l'incendie. Au nord de ce grand lac, deux foyers se sont réunis et le feu redouble de puissance. Des tornades de flammes ravagent tout sur leur passage alors que 115 000 hectares ont déjà brûlé. Cet incendie est le plus grand dans cet état de Californie et seulement 30% du feu a été circonscrit. Deux autres feux se sont déclarés en Californie et 14 000 pompiers restent mobilisés. Donald Trump a apporté son soutien aux habitants et aux secouristes.

