Justice : ouverture du procès de l'homme soupçonné d'être à l'origine du feu de Rognac

Un mégot de cigarette aurait été l'élément déclencheur d'un feu de forêt de Rognac (Bouches-du-Rhône), en août 2016. Ce gigantesque feu est considéré comme le cinquième plus destructeur de l'histoire de la région. Ce dernier aurait été provoqué par un maçon qui, après avoir fumé, aurait jeté sa cigarette dans les bois. Conséquence, il est aujourd'hui devant les tribunaux pour répondre de cet acte. 400 victimes et parties civiles réclament réparation.



Le suspect a reconnu les faits

Le procès s'est ouvert lundi 15 novembre. 400 plaignants sont présents, si bien qu'il a dû être retransmis dans deux salles d'audience. Institutions, entreprises et riverains demandent que justice soit faite. "Ce sont des gens qui souffrent de stress post-traumatique. Personnellement, on n'a pas notre maison qui a été brûlée, mais on a pu le voir dès qu'il y a un feu qui est détecté, c'est toujours la panique, car on a peur que ça redémarre", explique Me Jean-Phillippe Nouis, avocat de plusieurs plaignants. Le prévenu risque jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.