Japon : l'incendie d'un studio fait 24 morts à Kyoto

C'est l'un des studios d'animation les plus réputés du Japon qui brûle à Kyoto. L'épaisse fumée se répand partout dans le quartier. Pour tenter de circonscrire l'incendie, les pompiers se sont déployés massivement autour du bâtiment et dans les étages. Le feu se serait déclaré jeudi 18 juillet à 10h30, heure locale. 24 salariés ont déjà perdu la vie et le bilan risque de s'alourdir. Plusieurs manquent encore à l'appel.

La police suspecte un homme

"Quand l'incendie s'est déclaré, 70 personnes se trouvaient à l'intérieur du bâtiment. 10 personnes ont réussi à sortir, plusieurs blessés ont été emmenés à l'hôpital, mais on est toujours sans nouvelle d'une trentaine de personnes", explique un pompier. Quelques heures plus tard, l'incendie est éteint, mais c'est l'enquête qui commence. Selon la police, un homme aurait versé un liquide inflammable pour mettre le feu au bâtiment. Des témoins disent avoir entendu l'incendiaire présumé crier : "vous avez copié mon travail". Ce studio produit des films, des séries et des dessins animés souvent tirés de mangas.

Le JT

Les autres sujets du JT