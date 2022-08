Infographies Que représentent les dizaines de milliers d'hectares partis en fumée cette année par rapport à la taille de votre département ?

Près de six fois Paris, plus de 15% de la Corse-du-Sud ou 28 fois la taille de Saint-Brieuc... Franceinfo a mis en perspective les ravages causés par les incendies dans tout le pays depuis le début de l'année.

Plus de 20 000 hectares ravagés en Gironde en juillet ; un incendie dans la mythique forêt de Brocéliande, en Bretagne... Cet été, les fortes chaleurs couplées à une sécheresse historique ont attisé les flammes un peu partout sur le territoire. Comme en Europe, où la surface partie en fumée a atteint un record, la France n'avait jamais vu brûler autant de forêts ou de champs.

D'après des données compilées par le Système d'information européen sur les feux de forêt (Effis), 62 154 hectares ont été détruits par les flammes en France depuis le 1er janvier, dont plus de 47 000 depuis le mois d'avril. Au 20 août, cela représentait sept fois la surface brûlée en moyenne chaque année entre 2006 et 2021.

Mais que représentent ces 62 154 hectares ? Ce sont par exemple plus de 88 000 terrains de football. Mais cette comparaison n'est sans doute pas beaucoup plus éclairante. Franceinfo vous propose donc de mettre en perspective ces chiffres par rapport aux différents territoires français. Près de six fois la taille de Paris, 48 fois celle de Troyes (Aube) ou 10% de la superficie de la Haute-Marne... Sélectionnez votre département (dans le menu déroulant qui suit) pour vous faire une représentation concrète de la surface qui a brûlée dans le pays depuis le début de l'année.

Ain (01)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 10,8% du département de l'Ain. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 26 fois la surface de Bourg-en-Bresse, préfecture du département.

Aisne (02)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 8,44% du département de l'Aisne. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 15 fois la surface de Laon, préfecture du département.

Allier (03)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 8,47% du département de l'Allier. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 69 fois la surface de Moulins, préfecture du département.

Alpes-de-Haute-Provence (04)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 8,98% du département des Alpes-de-Haute-Provence. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 5,3 fois la surface de Digne-les-Bains, préfecture du département.

Hautes-Alpes (05)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 11,2% du département des Hautes-Alpes. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 5,7 fois la surface de Gap, préfecture du département.

Alpes-Maritimes (06)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 14,5% du département des Alpes-Maritimes. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 8,6 fois la surface de Nice, préfecture du département.

Ardèche (07)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 11,2% du département de l'Ardèche. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 52 fois la surface de Privas, préfecture du département.

Ardennes (08)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 11,9% du département des Ardennes. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 20 fois la surface de Charleville-Mézières, préfecture du département.

Ariège (09)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 12,7% du département de l'Ariège. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 33 fois la surface de Foix, préfecture du département.

Aube (10)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 10,4% du département de l'Aube. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 48 fois la surface de Troyes, préfecture du département.

Aude (11)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 10,1% du département de l'Aude. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 9,6 fois la surface de Carcassonne, préfecture du département.

Aveyron (12)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 7,12% du département de l'Aveyron. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 57 fois la surface de Rodez, préfecture du département.

Bouches-du-Rhône (13)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 12,2% du département des Bouches-du-Rhône. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 2,6 fois la surface de Marseille, préfecture du département.

Calvados (14)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 11,2% du département du Calvados. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 24 fois la surface de Caen, préfecture du département.

Cantal (15)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France depuis le début de l'année représente 10,9% du département du Cantal. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 21 fois la surface d'Aurillac, préfecture du département.

Charente (16)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France depuis le début de l'année représente 10,4% du département de la Charente. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 28 fois la surface d'Angoulême, préfecture du département.

Charente-Maritime (17)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 9,06% du département de la Charente-Maritime. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 22 fois la surface de La Rochelle, préfecture du département.

Cher (18)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 8,59% du département du Cher. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 9 fois la surface de Bourges, préfecture du département.

Corrèze (19)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 10,6% du département de la Corrèze. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 26 fois la surface de Tulle, préfecture du département.

Côte-d'Or (21)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 7,09% du département de la Côte-d'Or. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 16 fois la surface de Dijon, préfecture du département.

Côtes-d'Armor (22)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 9,04% du département des Côtes-d'Armor. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 28 fois la surface de Saint-Brieuc, préfecture du département.

Creuse (23)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 11,2% du département de la Creuse. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 24 fois la surface de Guéret, préfecture du département.

Dordogne (24)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 6,86% du département de la Dordogne. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 62 fois la surface de Périgueux, préfecture du département.

Doubs (25)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 11,9% du département du Doubs. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 9,6 fois la surface de Besançon, préfecture du département.

Drôme (26)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 9,52% du département de la Drôme. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 17 fois la surface de Valence, préfecture du département.

Eure (27)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France depuis le début de l'année représente 10,3% du département de l'Eure. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 24 fois la surface d'Évreux, préfecture du département.

Eure-et-Loir (28)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 10,6% du département de l'Eure-et-Loir. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 37 fois la surface de Chartres, préfecture du département.

Finistère (29)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 9,23% du département du Finistère. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 7,4 fois la surface de Quimper, préfecture du département.

Corse-du-Sud (2A)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France depuis le début de l'année représente 15,5% du département de la Corse-du-Sud. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 7,6 fois la surface d'Ajaccio, préfecture du département.

Haute-Corse (2B)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 13,3% du département de la Haute-Corse. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 33 fois la surface de Bastia, préfecture du département.

Gard (30)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 10,6% du département du Gard. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 3,8 fois la surface de Nîmes, préfecture du département.

Haute-Garonne (31)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 9,85% du département de la Haute-Garonne. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 5,3 fois la surface de Toulouse, préfecture du département.

Gers (32)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France depuis le début de l'année représente 9,88% du département du Gers. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 8,6 fois la surface d'Auch, préfecture du département.

Gironde (33)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 6,23% du département de la Gironde. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 13 fois la surface de Bordeaux, préfecture du département.

Hérault (34)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 10,2% du département de l'Hérault. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 11 fois la surface de Montpellier, préfecture du département.

Ille-et-Vilaine (35)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 9,17% du département de l'Ille-et-Vilaine. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 12 fois la surface de Rennes, préfecture du département.

Indre (36)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 9,15% du département de l'Indre. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 24 fois la surface de Châteauroux, préfecture du département.

Indre-et-Loire (37)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 10,1% du département de l'Indre-et-Loire. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 18 fois la surface de Tours, préfecture du département.

Isère (38)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 8,36% du département de l'Isère. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 35 fois la surface de Grenoble, préfecture du département.

Jura (39)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 12,4% du département du Jura. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 78 fois la surface de Lons-le-Saunier, préfecture du département.

Landes (40)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 6,72% du département des Landes. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 17 fois la surface de Mont-de-Marsan, préfecture du département.

Loir-et-Cher (41)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 9,8% du département du Loir-et-Cher. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 17 fois la surface de Blois, préfecture du département.

Loire (42)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 13% du département de la Loire. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 7,8 fois la surface de Saint-Étienne, préfecture du département.

Haute-Loire (43)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 12,5% du département de la Haute-Loire. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 37 fois la surface de Le Puy-en-Velay, préfecture du département.

Loire-Atlantique (44)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 9,13% du département de la Loire-Atlantique. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 9,6 fois la surface de Nantes, préfecture du département.

Loiret (45)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 9,17% du département du Loiret. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 23 fois la surface de Orléans, préfecture du département.

Lot (46)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 11,9% du département du Lot. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 9,6 fois la surface de Cahors, préfecture du département.

Lot-et-Garonne (47)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France depuis le début de l'année représente 11,6% du département du Lot-et-Garonne. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 57 fois la surface d'Agen, préfecture du département.

Lozère (48)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 12% du département de la Lozère. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 17 fois la surface de Mende, préfecture du département.

Maine-et-Loire (49)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France depuis le début de l'année représente 8,67% du département du Maine-et-Loire. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 14 fois la surface d'Angers, préfecture du département.

Manche (50)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 10,5% du département de la Manche. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 27 fois la surface de Saint-Lô, préfecture du département.

Marne (51)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 7,61% du département de la Marne. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 24 fois la surface de Châlons-en-Champagne, préfecture du département.

Haute-Marne (52)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 10% du département de la Haute-Marne. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 11 fois la surface de Chaumont, préfecture du département.

Mayenne (53)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 12% du département de la Mayenne. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 18 fois la surface de Laval, préfecture du département.

Meurthe-et-Moselle (54)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 11,8% du département de la Meurthe-et-Moselle. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 41 fois la surface de Nancy, préfecture du département.

Meuse (55)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 10% du département de la Meuse. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 26 fois la surface de Bar-le-Duc, préfecture du département.

Morbihan (56)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 9,11% du département du Morbihan. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 19 fois la surface de Vannes, préfecture du département.

Moselle (57)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 10% du département de la Moselle. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 15 fois la surface de Metz, préfecture du département.

Nièvre (58)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 9,12% du département de la Nièvre. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 37 fois la surface de Nevers, préfecture du département.

Nord (59)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 10,8% du département du Nord. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 18 fois la surface de Lille, préfecture du département.

Oise (60)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 10,6% du département de l'Oise. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 19 fois la surface de Beauvais, préfecture du département.

Orne (61)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France depuis le début de l'année représente 10,2% du département de l'Orne. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 57 fois la surface d'Alençon, préfecture du département.

Pas-de-Calais (62)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France depuis le début de l'année représente 9,32% du département du Pas-de-Calais. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 52 fois la surface d'Arras, préfecture du département.

Puy-de-Dôme (63)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 7,8% du département du Puy-de-Dôme. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 14 fois la surface de Clermont-Ferrand, préfecture du département.

Pyrénées-Atlantiques (64)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 8,13% du département des Pyrénées-Atlantiques. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 19 fois la surface de Pau, préfecture du département.

Hautes-Pyrénées (65)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 13,9% du département des Hautes-Pyrénées. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 41 fois la surface de Tarbes, préfecture du département.

Pyrénées-Orientales (66)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 15,1% du département des Pyrénées-Orientales. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 9,1 fois la surface de Perpignan, préfecture du département.

Bas-Rhin (67)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 13,1% du département du Bas-Rhin. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 8 fois la surface de Strasbourg, préfecture du département.

Haut-Rhin (68)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 17,6% du département du Haut-Rhin. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 9,3 fois la surface de Colmar, préfecture du département.

Rhône (69)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 19,1% du département du Rhône. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 13 fois la surface de Lyon, préfecture du département.

Haute-Saône (70)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 11,6% du département de la Haute-Saône. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 69 fois la surface de Vesoul, préfecture du département.

Saône-et-Loire (71)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 7,25% du département de la Saône-et-Loire. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 23 fois la surface de Mâcon, préfecture du département.

Sarthe (72)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 10% du département de la Sarthe. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 12 fois la surface de Le Mans, préfecture du département.

Savoie (73)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 10,3% du département de la Savoie. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 30 fois la surface de Chambéry, préfecture du département.

Haute-Savoie (74)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France depuis le début de l'année représente 14,2% du département de la Haute-Savoie. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 9,3 fois la surface d'Annecy, préfecture du département.

Paris (75)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 592% du département de Paris. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 5,9 fois la surface de Paris, préfecture du département.

Seine-Maritime (76)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 9,9% du département de la Seine-Maritime. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 30 fois la surface de Rouen, préfecture du département.

Seine-et-Marne (77)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 10,5% du département de la Seine-et-Marne. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 78 fois la surface de Melun, préfecture du département.

Yvelines (78)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 27,2% du département des Yvelines. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 24 fois la surface de Versailles, préfecture du département.

Deux-Sèvres (79)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 10,4% du département des Deux-Sèvres. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 9,1 fois la surface de Niort, préfecture du département.

Somme (80)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France depuis le début de l'année représente 10,1% du département de la Somme. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 12 fois la surface d'Amiens, préfecture du département.

Tarn (81)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France depuis le début de l'année représente 10,8% du département du Tarn. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 14 fois la surface d'Albi, préfecture du département.

Tarn-et-Garonne (82)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 16,7% du département du Tarn-et-Garonne. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 4,6 fois la surface de Montauban, préfecture du département.

Var (83)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 10,4% du département du Var. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 14 fois la surface de Toulon, préfecture du département.

Vaucluse (84)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France depuis le début de l'année représente 17,4% du département du Vaucluse. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 9,6 fois la surface d'Avignon, préfecture du département.

Vendée (85)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 9,25% du département de la Vendée. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 7,1 fois la surface de La Roche-sur-Yon, préfecture du département.

Vienne (86)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 8,89% du département de la Vienne. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 15 fois la surface de Poitiers, préfecture du département.

Haute-Vienne (87)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 11,3% du département de la Haute-Vienne. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 8 fois la surface de Limoges, préfecture du département.

Vosges (88)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France depuis le début de l'année représente 10,6% du département des Vosges. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 11 fois la surface d'Épinal, préfecture du département.

Yonne (89)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France depuis le début de l'année représente 8,37% du département de l'Yonne. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 12 fois la surface d'Auxerre, préfecture du département.

Territoire de Belfort (90)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 102% du département du Territoire de Belfort. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 37 fois la surface de Belfort, préfecture du département.

Essonne (91)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France depuis le début de l'année représente 34,5% du département de l'Essonne. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 48 fois la surface d'Évry-Courcouronnes, préfecture du département.

Hauts-de-Seine (92)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 353% du département des Hauts-de-Seine. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 52 fois la surface de Nanterre, préfecture du département.

Seine-Saint-Denis (93)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 263% du département de la Seine-Saint-Denis. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 89 fois la surface de Bobigny, préfecture du département.

Val-de-Marne (94)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 254% du département du Val-de-Marne. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 57 fois la surface de Créteil, préfecture du département.

Val-d'Oise (95)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 49,9% du département du Val-d'Oise. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 52 fois la surface de Cergy, préfecture du département.

Guadeloupe (971)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 38,2% du département de la Guadeloupe. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 104 fois la surface de Basse-Terre, préfecture du département.

Martinique (972)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 55,1% du département de la Martinique. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 14 fois la surface de Fort-de-France, préfecture du département.

Guyane (973)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 0,744% du département de la Guyane. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 26 fois la surface de Cayenne, préfecture du département.

La Réunion (974)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 24,8% du département de La Réunion. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 4,3 fois la surface de Saint-Denis, préfecture du département.

Mayotte (976)

La surface brûlée par les feux de forêt dans toute la France représente 165% du département de Mayotte. Cela correspond à un cercle d'un diamètre de 28,1 km intégralement détruit par les flammes. Soit 15 fois la surface de Mamoudzou, préfecture du département.

