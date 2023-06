Infographies Plus de 360 fois la surface de Paris, 794 fois celle de Lyon… A quoi ressembleraient les incendies canadiens s'ils sévissaient en France ?

Pour comprendre l'ampleur des dégâts liés aux feux de forêts canadiens, franceinfo a comparé la superficie brûlée au Canada à quatre métropoles françaises.

Le Canada ne cesse de brûler et vit une année sans précédent sur le front des incendies. Au 8 juin, environ 2 300 feux de forêt ont été recensés pour un total de 3,8 millions d'hectares partis en fumée, un chiffre nettement supérieur à la moyenne de la dernière décennie.

Trois provinces ont été particulièrement touchées : l'Alberta, la Nouvelle-Ecosse et le Québec. C'est en Alberta, dans l'ouest du Canada, que les premiers incendies se sont déclenchés autour du 30 avril, nécessitant l'intervention de l'armée pour aider les soldats du feu déjà à bout de souffle. A ce jour, 73 feux y sont encore actifs. Parmi eux, une vingtaine sont toujours jugés hors de contrôle par le gouvernement. Quelques jours plus tard, c'est dans la province maritime de la Nouvelle-Ecosse qu'un gigantesque brasier a éclaté, brûlant quelque 26 656 hectares, le plus important de l'histoire du territoire. Au Québec, les flammes continuent aussi de faire rage. Selon la Société de protection des forêts contre le feu (Sopfeu), 137 feux sont toujours actifs, dont 92 hors de contrôle. Au total, 639 600 hectares de forêt et de broussailles ont été brûlés dans la province.

Plus de 20 000 personnes sont en cours d'évacuation à travers le pays, dont la moitié au Québec. Le gouvernement se prépare à en évacuer 4 000 supplémentaires. En parallèle, la communauté internationale apporte son soutien en envoyant des pompiers. "Des centaines de pompiers américains viennent d'arriver au Canada et d'autres sont en route", a annoncé dans la soirée du mercredi 7 juin le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, après s'être entretenu avec le président américain, Joe Biden. Du côté français, une centaine de pompiers sont partis prêter main-forte à leurs homologues québécois, a déclaré Emmanuel Macron sur Twitter, le 4 juin.

Difficile d'imaginer l'ampleur des dégâts si ces feux avaient lieu en France, 18 fois plus petite que le Canada. Pour les visualiser, franceinfo a remis en perspective les incendies canadiens avec quatre grandes villes françaises : Paris, Marseille, Lyon et Toulouse. Ainsi, ces 3,8 millions d'hectares représenteraient près de 7% du territoire hexagonal, qui en compte environ 55 millions.

Plus de 360 fois la superficie de Paris

La surface brûlée par les incendies qui sévissent au Canada représente 3,16 fois la surface de la région Ile-de-France. Cela correspond à un cercle d'un rayon d'environ 110 km entièrement détruit par les flammes, soit la distance entre Paris et Rouen à vol d'oiseau. Comparé à la superficie de la capitale, cela représente plus de 360 fois la surface de Paris intra-muros.

Plus de 158 fois celle de Marseille

Si on descend plus dans le sud du pays, du côté de Marseille, la neuvième ville de France la plus importante en superficie avec ses 24 000 hectares, la comparaison est tout aussi terrifiante. Les feux de forêt canadiens représentent 121% de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit plus de la totalité, et 158,3 fois la surface de Marseille. Le feu brûlerait entièrement les villes d'Aix-en-Provence, de Toulon, de Nice ou encore de La-Seyne-sur-Mer.

Presque 794 fois la ville de Lyon

Du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes, les incendies canadiens représentent 54,51% de cette région mesurant 6,97 millions d'hectares et brûleraient sur leur passage 794 villes de la taille de Lyon. Ils s'étendraient jusqu'en Suisse et pourraient détruire Genève.

Plus de 321 fois celle de Toulouse

Des incendies de l'ampleur de ceux du Canada ravageraient également plus de 321 villes comme Toulouse, qui fait une superficie de 11 830 hectares. Ramenés à l'Occitanie, ils représenteraient 52,25% de la région, la deuxième plus grande de l'Hexagone.