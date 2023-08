Infographies Incendies en Grèce : visualisez l'ampleur des feux qui ravagent le pays

Cela fait bientôt deux semaines que la Grèce lutte contre un immense incendie, dans le nord-est du pays, près de la ville d'Alexandroupolis. "Le plus grand jamais enregistré dans l'Union européenne", a déclaré un porte-parole de la Commission européenne, mardi 29 août.

Déclaré le 19 août, cet incendie a déjà brûlé plus de 81 000 hectares de cette zone frontalière avec la Turquie, d'après les données de Copernicus. Cet organisme européen surveille, en s'appuyant sur les images satellite, la progression des flammes qui détruisent le parc national de Dadia. Jour après jour, ces données permettent de reconstituer l'ampleur du phénomène, dans le gif ci-dessous. Au 30 août, la zone concernée s'étendait sur une soixantaine de kilomètres. Plusieurs foyers étaient encore actifs et des reprises de feu ont conduit à l'évacuation de plusieurs villages.

Pour faire face aux flammes, l'Union européenne a envoyé 11 avions et hélicoptères, soit la moitié des moyens aériens européens communs, selon la Commission. Plus de 400 pompiers sont mobilisés. Des images satellite, datées du 21 août et capturées par la société spécialisée Maxar, permettent de documenter l'étendue de l'incendie et de voir les secours aériens en opération, stationnés à l'aéroport d'Alexandroupolis ou en pleine recharge en mer.

New satellite imagery of a large #wildfire burning near #Alexandroupolis, #Greece. Imagery from August 21, 2023, shows the extent of the fires that continue to threaten residents. Firefighting aircraft can be seen operating in the area attempting to control the blaze. pic.twitter.com/OgNuXSgTUt