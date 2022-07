DIRECT. Incendies : quatre pompiers blessés dans le Gard, dont un grièvement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #INCENDIES

: #intervention Les pompiers interviennent depuis 14h57 pour un virulent feu de végétation en zone péri urbaine, chemin Clapas de Cornut sur la commune de BEAUCAIRE. Bilan: 3 personnes légèrement blessées dont un pompier. 15 hectares détruits + 2 habitations + un garage.



















: Un autre feu s'est déclaré dans le Gard, près de Beaucaire. Moins important, mais il y a quand même des dégâts et des blessés.

: Concernant l'incendie dans le Gard, quelques évacuations préventives dans des quartiers d'Aubais sont en cours et une salle polyvalente a été ouverte dans le village pour accueillir ces habitants.

: Quelques chiffres sur l'incendie qui fait rage aux alentours de Marseille : les flammes ont parcouru environ 30 hectares de végétation en bordure de l'A7 dans le secteur des Pennes-Mirabeau cet après-midi. L'autoroute est coupée tout comme l'A55. À 17h45, l'incendie ne progressait plus mais 400 pompiers sont toujours mobilisés dont une cinquantaine de marins-pompiers de Marseille. L'incendie a provoqué des coupures d'électricité dans le secteur et une ligne RTE a été coupée.

: 🔴Passage en #vigilanceRouge risque #FeuxDeForets en #Gironde à compter du 1er aout et, ce jusqu’à nouvel ordre⚠️vigilance très élevée / niveau 4 sur une échelle de 5▶️La préfète appelle au respect des règles de prudence et de civismeConsultez toutes les restrictions⤵️



: La Gironde, durement touchée par les incendies de La Teste-de-Buch et de Landiras ces derniers jours, repasse en vigilance rouge aux incendies. Le département était encore à ce niveau d'alerte jusqu'en milieu de semaine, le répit aura été de courte durée.

: L'évolution de l'incendie dans le Gard est toujours "défavorable", expliquent les pompiers, en raison du fort vent et de la sécheresse. Le feu a pris dans une forêt de pins et de chênes verts et a déjà détruit 250 hectares.



Aucune évolution favorable des conditions météo n'est attendue avant plusieurs heures. Plusieurs centaines d'hectares sont menacés.

: 18h30: ✅Réouverture de l'#A709 dans les 2 sens et fin des mesures mises en place dans le secteur de Montpellier.Prudence, la circulation reste perturbée en direction d'Orange. #Infotrafic

: Notez que l'autoroute A709 a désormais été rouverte dans les deux sens.

: Et celui de Gallargues-le-Montueux déclare à nos confrères du Midi Libre que deux habitants ont été légèrement blessés en tentant de lutter contre les flammes. Selon lui, deux masets, des petites maisons de pierre typiques qui servent aux bergers, ont été détruites par les flammes pour le moment.

: Le maire d'Aubais, la commune d'où est parti le sinistre, s'exprime dans les colonnes du Midi Libre : "Le feu a pris du chemin de Danton, près d'une écurie, dans un endroit que nous avions débroussaillé récemment. L'incendie aurait détruit 200 ha de végétation. Nous avons ouvert le foyer pour héberger les personnes évacuées. Il y a eu l'évacuation de quatre à cinq familles dans le secteur sud d'Aubais et bien sûr la soixantaine de chevaux, poneys de l'écurie."

: Nous avons joint les sapeurs pompiers du Gard, qui précisent qu'un des quatre sapeurs pompiers a été blessé plus grièvement, les autres souffrent de blessures plus légères.

: Un violent incendie s’est déclaré à Aubais, dans le Gard. D’importants moyens humains et aériens sont mobilisés. Quatre sapeurs-pompiers sont blessés. Parmi eux, deux brûlés ont été pris en charge. L’autoroute A9 est fermée dans le secteur. Je suis la situation de près.

: Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce que quatre pompiers ont été blessés en luttant contre les flammes dans le Gard.

: 🔴 [#Opérations]Les #Pompiers13 interviennent sur un #feu de véhicule près de l’#A7 qui s’est propagé à la végétation attenante aux @Pennes_Mirabeau. 👩‍🚒 ≈ 100 sapeurs-pompiers 🚒 ≈ 40 d’engins✈️ Des moyens aériens sont sur place. ⚠️ Ne surchargez pas le 18/1112.



: Et plus à l'Est, près de Marseille, les flammes gagnent du terrain également malgré les efforts des pompiers.

: Photos en direct de l’incendie d’Aubais vu de Bernis. Ça continue à beaucoup brûler !

: 18h00 : Point de situation #A709 coupée entre Montpellier Sud/Montpellier Ouest suite à un incendie. Eviter le secteur.Dir° Lyon Sortie obligatoire + entrée interdite Montpellier ouestDir Espagne Sortie obligatoire+ entrée interdite Montpellier SudEcoutez @Radio1077 #A9

: 17h50 : Suite incendie, circulation tjrs interrompue sur #A9 entre Gallargues et Lunel. Evitez le secteur.Dir Lyon Sortie obligatoire et entrée interdite à Lunel Dir Espagne Sorties obligatoires + entrées interdites Gallargues n°26,Nîmes est n°24, Nîmes Garons n°2 (A54)

: @Tini Justement, les autoroutes A9 et A709 sont coupées dans les deux sens à cause de l'incendie dans le Gard.

: Quelle est la situation sur l’A7 et l’A9 suite aux incendies en cours ? Merci.

: Le feu serait vraisemblablement parti d'un véhicule en panne#Feu #Incendie #PennesMirabeau

: 🔴 Un violent incendie s'est déclaré cet après-midi vers 16h en bordure de l'autoroute A7 aux Pennes-Mirabeau (Merci à Virginie pour la vidéo)#Incendie #PennesMirabeau

: Selon nos confrères de La Provence, les flammes longent l'autoroute A7.

: Il semblerait qu'un feu se soit déclaré a côté de Marseille sur la chaîne de l'étoile coté Vitrolles-Les Pennes-Mirabeau

: 🔥🌳 #FeudeForêt à Aubais (Gard) : face à un incendie virulent, près de 300 sapeurs-pompiers sont mobilisés, appuyés dans les airs par 5 #Canadair et 2 #Dash.

2 colonnes de renfort sont en transit.

⚠️ Des évacuations préventives sont en cours, suivez les consignes des autorités. https://t.co/h1NuUNlFQn

: Des précisions sur les moyens déployés pour contenir le feu de forêt dans le Gard.

: # Aubais 5 Canadairs dans le ciel de Lunel, quelle tristesse !





: Les pompiers du Gard demandent à la population de ne pas se rendre sur ces sinistres, de faciliter le passage et l’accès des secours et de respecter les consignes de sécurité.

Et aux automobilistes empruntant l’autoroute A9 de ne pas ralentir pour prendre des photos du sinistre.















: Les pompiers interviennent depuis 14h57 pour un violent feu de forêt sur la départementale 12, sur la commune d’AUBAIS.

Plusieurs hectares de végétation détruits par ce feu. Les pompiers ont effectué la protection d’un centre équestre et évacuation de 2 personnes âgées. 1/2



















: Au tour des pompiers du Gard de communiquer sur l'incendie en cours autour d'Aubais.

: 🔴 16H22Les équipes spécialisées sont actuellement en cours d'intervention🕑 L'heure de reprise est maintenant estimée à 18hÀ votre écoute 💬

: 🔴 15h37❌ La circulation est interrompue sur l'axe Beaucaire ↔️ Tarascon à cause d'un incendie aux abords des voies signalé à Beaucaire ❌L'heure de reprise du trafic est estimé à 16h30 Vos CM sont à l'écoute pour toute information complémentaire 📲💬 https://t.co/jwEtUBjMbR

: @Laeti Pas à ma connaissance, mais un autre incendie provoque des ralentissements sur une autre voie en Occitanie.

: Bonjour, le feu s'étant déclenché près de Nîmes et ayant bloqué l'autoroute A9 impacte-t-il la circulation des trains ? En route depuis Paris jusqu'à Perpignan je m'inquiète...

: Les autoroutes #A9 et #A709 sont coupées en raison d'un incendie. Sur A709, sortie Montpellier-sud(30) obligatoire direction Narbonne, sortie Montpellier-ouest(31) direction OrangeSur A9, sortie Gallargues (26) direction Narbonne, sortie Lunel(27) direction Orange #InfoTrafic







: Petit conseil trafic alors que le feu qui s'est déclaré dans le Gard longe l'autoroute A9.

: 16h55 🔥Les images sont désolantes du #feu près d'Aubais dans le #Gard. L'autoroute A9 est fermée entre Gallargues et Lunel. Des évacuations sont en cours. Vidéo : Sylvain Vionet pour @Météo Languedoc



: D'autres images du sinistre en cours dans le Gard, signalées par @Kat dans les commentaires.

:





: L’autoroute A709 est également fermée dans les deux sens à cause d’un incendie… dévié par le GPS pour éviter l’incendie de l‘A9 nous voici bloqués par le second.





: En cours et vu depuis les plage du Grau du Roi, et rotations très rapides des Canadairs dans le Gard près de Gallargues 🔥⚠️





: Manifestement, tous les lecteurs de franceinfo.fr se trouvent près de l'incendie dans le Gard (en tout cas, ceux qui envoient des photos dans les commentaires).

: Incendie sur Aubais dans le Gard. Canadairs à la manœuvre. Vue depuis Sommières vers l’est.





: 16h17 : sur #A9 en dir de Lyon et de l'Espagne, entre Gallargues 26 et Lunel 27 suite à un incendie, ➡️Sortie obligatoire à Garons 2 sur A54, à Nîmes Marguerittes 24 sur A9 en direction de l'Espagne et à Lunel 27 en direction de Lyon sur A9. soyez prudents. #InfoTrafic https://t.co/hAbLA1hgYD



: Absolument, il s'agit de l'autoroute A9 qui va fermer. Les photos partagées par le gestionnaire de l'autoroute sont spectaculaires.

: Autoroute fermée entre Montpellier et Nîmes en raison du feu de forêt

: #Incendie entre #Montpellier et #Nimes autoroute #A9 à proximité de #Gaillargues-Le-Montueux. @bleugardlozere @CNEWS @BFMTV @viaOccitanieTV @LCI













: #Incendie dans le #Gard : Le feu de forêt d’Aubais impressionnant vu de Nîmes sur le boulevard Sergent Triaire.



: @François Selon nos confrères du Midi libre, il s'agit de la forêt d'Aubais, près de Nîmes. Comme vous le soulignez, le panache de fumée est impressionnant.