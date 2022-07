Incendies : "Quand vous avez un mur de feu qui arrive à 8 km/h, c'est totalement irréel"

"Quand vous avez un mur de feu qui arrive à 8 km/h, c'est totalement irréel", confie Marc-Étienne Lansade, le maire de Cogolin, dans le Var, qui a connu de très graves incendies notamment en 2021 avec 8 000 hectares partis en fumée et surtout en 2003, où 20 000 hectares avaient brûlé dans le massif des Maures.

franceinfo : Que faites-vous pour éviter des catastrophes comme celles de 2003 ou de l’année dernière ?

Marc-Étienne Lansade : Notre police de l'environnement fait le tour de toutes les propriétés qui sont soumises à l’obligation de débroussailler. Mais j'aurais tendance à vous dire que cette année, après le traumatisme de l'année dernière, évidemment, les gens ont parfaitement conscience de cette nécessité. Je ne vous cache pas que c'est plutôt dans les années à venir que la mémoire, malheureusement, fera défaut et qu'on ne se rappellera pas ces événements catastrophiques et c'est la raison pour laquelle on essaye de faire en sorte que ça ne se reproduise pas dans l'avenir en prenant des mesures plus profondes.

Nous sommes en pleine révision du plan local d'urbanisme, et nous avons prévu une barrière de vigne d'une centaine de mètres qui va encercler la ville de façon à mettre en sécurité les habitants. Évidemment, ça ne stoppera pas les dommages qu'il peut y avoir dans les forêts et toutes les catastrophes qui vont avec, mais au moins cela pourra mettre à l'abri les populations à l'intérieur des vignes, parce que la vigne, c'est de la végétation très basse qui peut arrêter les flammes selon les circonstances.

Quels sont les éléments qui aggravent le plus les incendies, qui mènent à des catastrophes telles que celles que vous avez connues ?

La sécheresse et le vent. Avec le vent, en 2003, le feu avait mis deux jours quand l'année dernière il a mis 5 heures. On a vu un feu à une vitesse absolument exceptionnelle. Quand vous avez un mur de feu qui arrive à 8km/h, c'est totalement irréel. Mais l’'avantage, entre guillemets, de cette nature, c'est qu'il fait des dégâts moins profonds.

Connaissez-vous l’origine de ces feux ?

À chaque fois, c'est d’une aire d'autoroute que partent nos incendies. Il y a donc un travail à faire pour vraiment mettre sous contrôle ou limiter l'accès à ces aires d'autoroute, et surtout de débroussailler autour, puisque les gens qui sont là sont parfois totalement inconscients des conséquences de leurs actes. Il y a des comportements à risques, vous avez des gens qui fument la cigarette à la main hors de la voiture, on voit des mèches partir. Mais les gens ne se rendent pas compte qu’un feu part très vite. On en a eu l'exemple à de nombreuses reprises.