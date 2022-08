Incendies : les pompiers luttent contre deux reprises de feu dans les Alpes-de-Haute-Provence

Les pompiers combattent dans les Alpes-de-Haute-Provence deux incendies qui avaient pourtant été fixés, annonce la préfecture, jeudi 4 août. Au total, les flammes ont parcouru plus de 800 hectares de forêt sur ces deux feux.

Une première reprise de feu concerne le lieu-dit "La Colle" du village de Niozelles, près de Forcalquier, qui avait été évacué mardi par mesure de précaution en raison de l'incendie. Dans ce secteur, les flammes ont parcouru 250 hectares et restent actives "sur le secteur droit". Des moyens aériens importants ont été mobilisés, avec sept Canadairs et un Dash. A 20 heures, des "actions de protection de points sensibles et d'attaque directe du feu" étaient en cours simultanément.

>> Incendies : qu'est-ce qu'un feu "fixé", "maîtrisé", "circonscrit" ou "noyé" ?

L'autre reprise de feu concerne la commune de Rougon, 80 kilomètres plus à l'Est. L'incendie, qui a débuté le 26 juillet, a parcouru au total plus de 600 hectares "après une reprise hier vers 13 heures", a également informé la préfecture. Le 27 juillet dernier, alors que le feu progressait sur la commune, perchée sur les hauteurs du Parc naturel régional du Verdon, quelque 400 personnes avaient dû être évacuées d'un camping à Castellane. L'incendie avait été fixé deux jours plus tard.

Outre les méga-feux en Gironde, plusieurs incendies ont également touché le sud-est cet été frappé par une sécheresse historique, avec notamment 1 600 hectares partis en fumée au sud d'Avignon mi-juillet. Fin juin, 1 800 hectares avaient aussi brulé sur le camp d'entraînement de l'armée française à Canjuers (Var), situé non loin de là.