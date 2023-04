Incendies : l'exécutif annonce un plan de 180 millions d'euros pour lutter contre les feux

En visite à La Teste-de-Buch, en Gironde, mardi 11 avril, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé un plan de 180 millions d'euros pour lutter contre les incendies, après l'été dévastateur de 2022.

Faire face aux incendies ravageurs, c'est la promesse de Gérald Darmanin, qui a rendu visite à des pompiers en Gironde, mardi 11 avril. Le ministre de l'Intérieur a annoncé un plan de 180 millions d'euros, qui permettra notamment "d'accueillir près de 1 100 engins pour lutter contre les feux". Le but est de ne pas revivre le cauchemar de l'été dernier, comme à La Teste-de-Buch (Gironde). Environ 72 000 hectares de forêt ont brûlé en France en 2022, soit sept fois plus que la moyenne des 15 dernières années.

L'État s'engage à replanter un milliard d'arbres

Ce qui était exceptionnel l'année dernière pourrait bientôt devenir la norme. Les incendies, qui touchaient surtout des zones méditerranéennes, commencent à gagner des écosystèmes qui se situent plus au Nord. Pour faire face, l'État s'est engagé à replanter un milliard d'arbres et a choisi la lutte aérienne. En effet, 47 avions et hélicoptères seront mobilisés l'été prochain, contre 38 il y a un an, et 500 pompiers supplémentaires pourraient être déployés.