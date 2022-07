Incendies : des feux ravageurs dans plusieurs pays d'Europe

Il n'y a pas que la France qui doit faire face à de violents incendies ces derniers jours. Dans la province d'Aragon, au nord-est de l'Espagne, 14 000 hectares sont partis en fumée depuis lundi 18 juillet. Au nord-ouest, deux incendies majeurs sévissent, en Galice et en Castille, ou au moins 30 000 hectares ont brûlé. 6000 habitants ont été évacués. En Grèce, un feu sévit au nord d'Athènes, 30 personnes ont été blessées. Plusieurs bâtiments ont été ravagés par les flammes dans cette banlieue qui compte 90 000 habitants.

16 pompiers blessés dans la banlieue de Londres



L'Italie n'échappe pas non plus aux incendies, notamment en Toscane, où le feu s'est déclaré dans la nuit​, mardi 19 juillet dans des massifs. Des dizaines de pompiers sont mobilisés, appuyés par quatre avions. 500 habitants ont dû être évacués. Enfin, un pays qui n'est pas habitué au phénomène : le Royaume-Uni. Un incendie s'est déclenché à l'est de Londres mercredi 20 juillet, 16 pompiers ont été blessés, du jamais vu dans cette région.