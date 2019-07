VIDEO. Incendies : le nord de la France désormais concerné

Un mur de flammes se dresse en plein champ. Depuis 48 heures en France, des incendies par dizaines ravagent des milliers d'hectares de terres agricoles, mais fait exceptionnel, c'est le nord de la France qui brûle. Les agriculteurs le savent, pendant la moisson, il suffit d'une étincelle de la machine pour enflammer le champ. Avec la chaleur record, ce risque est multiplié par dix. À cause de la canicule, les feux ne s'arrêtent plus aux cultures, mais progressent dans les bois et les jardins alentour.

Alors que jusque récemment, seules les forêts du sud de la France étaient la proie des flammes, depuis les années 1980, la zone à risque s'étend vers le nord. En 2040, les massifs des deux tiers de l'Hexagone devraient être concernés. Mais les Canadair et la plupart des moyens d'interventions se trouvent dans le quart sud-est du pays. Les pompiers seront amenés à utiliser les bombardiers d'eau beaucoup plus au nord. Dans deux départements, les préfets ont suspendu les moissons jeudi 25 juillet.

