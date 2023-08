Incendies en Grèce : près de 25 000 évacuations ordonnées près d'Athènes, 18 personnes retrouvées mortes dans l'est du pays

Les feux de forêt menacent à présent les quartiers au nord de la capitale grecque. Les habitants d'Ano Liosia sont appelés à quitter le district.

Les incendies continuent de ravager la Grèce. Les sapeurs-pompiers ont ordonné, mardi 22 août, l'évacuation d'un district situé dans le nord d'Athènes. Quelque 25 000 personnes sont ainsi appelées à quitter le district d'Ano Liosia.

"La situation est sans précédent, les conditions météorologiques sont extrêmes", a déclaré le porte-parole des pompiers Yiannis Artopios à la télévision publique. Il a ajouté que les feux mardi "ont pris une énorme ampleur en peu de temps".

Une forêt entourant Athènes est en feu

Les zones les plus basses du parc national du mont Parnitha, une des plus grandes forêts entourant Athènes, étaient en feu. Les autorités ont demandé aux habitants de cette zone de rester chez eux et ont fermé des portions de routes. Un autre foyer faisait rage dans une zone industrielle de Aspropyrgos.

Les conditions très chaudes et sèches, qui augmentent le risque d'incendies, persisteront en Grèce jusqu'à vendredi, selon les services météorologiques. L'Union européenne a annoncé qu'elle déployait deux avions de lutte contre les incendies basés à Chypre et une équipe roumaine de pompiers via le mécanisme de protection civile de l'UE.

Dix-huit personnes, possiblement des migrants, ont été retrouvées mortes, mardi, dans une forêt ravagée par les flammes dans le nord-est de la Grèce, ont annoncé les sapeurs-pompiers. Le corps d'un autre migrant présumé avait déjà été retrouvé lundi soir. Un berger a également trouvé la mort lundi dans un incendie en Béotie.