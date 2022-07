Incendies en France : "C'est une mobilisation générale des pompiers", explique le directeur général de la Sécurité civile

Plusieurs incendies simultanés brûlent des milliers d'hectares de végétation dans l'Hexagone. En Gironde, selon les pompiers, plus de 19 000 hectares, près de quatre fois la taille de Bordeaux, ont brûlé dans les trois incendies d'ampleur qui ravagent le département. D'autres feux, en Bretagne et dans le Sud-Est occupent les pompiers. Alain Thirion, le directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises fait le point sur la situation sur franceinfo mardi 19 juillet.

franceinfo : Où en sont les feux en Gironde mardi matin ?

Alain Thirion : Nous avons connu une journée particulièrement difficile lundi. Les trois feux ont progressé, car on parle maintenant de trois feux avec celui de Vensac, qui fait près de 80 hectares. On essaye d'éviter le développement de ce type de feux. En tout, ce sont plus de 18 000 hectares brûlés, on a réussi à faire en sorte que les maisons soient épargnées. Il y a 3 500 pompiers qui sont en tout mobilisés, et 2 000 sont sur le feu au même moment.

C'est une mobilisation générale, il y a eu un plan de rappel des pompiers de Gironde, cela concerne près de 3 000 personnes, il y a des renforts venus de toute la France, plus de 1 520 personnes. Les feux ne sont pas fixés, donc ils peuvent encore progresser. La météo de lundi était exceptionnelle, pratiquement sans précédent. Il faut savoir que le dernier feu d'importance ici c'était en 2014 et ce n'était pas plus de 700 hectares. Là on a des températures très élevées, des vents tourbillonants, la situation doit s'améliorer à partir d'aujourd'hui donc il va falloir circonscrire le feu et stopper sa progression.

Et sur les autres feux, en Bretagne et dans le Sud-Est, à la Montagnette ?

Dans le Finistère, c'est une première. Il fait plus de 1 300 hectares, c'est considérable. Il y a 470 personnes qui ont été évacuées, 300 pompiers sont mobilisés avec des moyens aériens. Là non plus il n'est pas fixé. À la Montagnette, le feu était reparti à cause des températures. Plus de 400 pompiers étaient mobilisés sur ce sinistre, avec plus de 1 500 hectares brûles, il a été re-fixé.

Ce sont des feux qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus étendus, cela doit-il nous inquiéter ?

Ils sont liés à la canicule, à la température extrême, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un effort fait depuis quelques années. On a 22 avions, des Dash qui utilisent des retardants. Des Dash, on en avait deux en 2019, six maintenant, bientôt septembre-début août et on en aura huit en début d'année prochaine. Les Canadair on en a douze, ils ont une vingtaine d'années, on les utilise de manière intensive. Nous avons réalisé 1 800 largages en moins d'une semaine.

Le gouvernement a beaucoup agi et des commandes doivent se faire pour deux Canadair supplémentaires. Ils sont basés à Nîmes, car il y a une maintenance lourde qui doit être faite par des spécialistes, mais on a des points avancés installés qui permettent au Dash de recharger sans revenir à Nîmes, cela se développe, on a créé plusieurs points, y compris dans des zones très au nord puisqu'il y en a un qui est dans la Somme. La mobilisation générale des pompiers fait que l'on a une force de frappe considérable, je veux leur rendre hommage, cela nous permet de faire face.