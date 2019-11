Incendies en Australie : Lewis, le koala sauvé des flammes, a été euthanasié

L'état de l'animal, qui souffrait de graves brûlures aux pattes, à l'abdomen et à la tête, s'était aggravé.

"Aujourd'hui, nous avons pris la décision d'endormir Ellenborough Lewis." Le koala qui avait été sauvé des incendies qui ravagent actuellement l'Australie a été euthanasié, mardi 26 novembre, à l'hôpital pour koalas de Port Macquarie. L'animal, secouru par une Australienne une semaine plus tôt, souffrait de graves brûlures aux pattes, à l'abdomen et à la tête.

"Nous l'avons placé sous anesthésie générale ce matin, pour évaluer ses blessures et changer ses bandages", explique l'hôpital sur Facebook (en anglais). Dans le cas de Lewis, les brûlures se sont aggravées et ne se seraient malheureusement pas améliorées. Le bien-être animal est la priorité de l'hôpital pour koalas et c'est sur cette base que nous avons pris cette décision."

Environ 1 000 koalas ont été tués par les incendies en Australie, selon The Rescue Collective. L'association spécialisée affirme que les survivants sont menacés par la destruction de leur habitat par les feux de broussailles qui sévissent actuellement dans plusieurs Etats du pays.