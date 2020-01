Incendies en Australie : les habitants évacués en urgence

Rien ne semble pouvoir arrêter le feu en Australie. À Batemans Bay, sur la côte sud-est australienne, l'incendie n'a jamais été aussi proche des logements. Les habitants ont reçu l'ordre d’évacuer : ils ont 48 heures pour partir. Plusieurs centaines de véhicules prennent la route en direction de Sydney sous un nuage de fumée.

4 000 personnes prises au piège

L'exode s'organise, mais avant, il faut se ravitailler. Les files d'attente s'allongent devant l'entrée des supermarchés, et malgré l'ordre d'évacuation, certains ont choisi de rester. Un peu plus loin, les stations-service sont prises d'assaut : l'essence devient vitale. Plus au sud, des images amateurs montrent des résidents obligés de se réfugier sur la plage pour échapper aux flammes. À Mallacoota, impossible de partir par la route : l'armée doit intervenir. 4 000 personnes sont prises au piège ; depuis jeudi matin, l'aide humanitaire arrive par bateau.