Incendies en Australie : la Nouvelle-Calédonie se réveille sous un nuage de fumée

Un voile de brume épais recouvre Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, lundi 11 novembre. Les habitants surpris ont dû changer leurs habitudes. "J'étais partie avec la ferme intention de marcher, et puis je me suis aperçue qu'on ne voyait pas très loin, que c'était très brumeux", explique une Néo-Calédonienne. À 1 500 kilomètres de là, sur la côte est australienne, les feux dévorent toujours les états du Queensland et de la Nouvelle-Galles-du-Sud. Les dégâts sont nombreux : trois morts et plus de 150 habitations ravagées par les flammes. "Cela pourrait être le pire incendie que ce pays ait jamais connu", s'est alarmé David Elliott, le ministre des urgences de la Nouvelle-Galles-du-Sud.

Des contrôles de la qualité de l'air rassurants

Depuis quelques jours, les fumées portées par les vents traversent la mer de Corail et planent au-dessus de la Nouvelle-Calédonie. Poussière fine, odeur de brulé... Le phénomène est inhabituel, mais les contrôles sont rassurants et la fumée ne serait pas toxique. Seules les personnes sensibles sont invitées à rester chez elle et éviter toute activité sportive.

