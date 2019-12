Incendies en Australie : il y a un risque de disparition des koalas "s'il n'y a pas de mesures spécifiques", craint un vétérinaire

Entre 5 000 et 8 000 koalas ont péri dans les incendies qui ravagent le pays, selon le gouvernement australien. "Un vrai problème" selon le vétérinaire Baptiste Mulot.

L'Australie est fortement touchée par des incendies. Des centaines de feux de forêts brûlent actuellement à travers l'île-continent et des milliers d'habitants ont été évacués. Depuis septembre, les feux ont détruit plus de trois millions d'hectares et près d’un tiers de la population de koalas des régions touchées, sur la côte est, aurait déjà péri dans les flammes.

>> VIDEO. En Australie, un koala déshydraté réclame de l'eau à des cyclistes



"C'est un coup sévère et si derrière il n'y a pas de mesures spécifiques qui sont prise par le gouvernement australien, ce sera compliqué pour la population de koalas de redémarrer", a estimé lundi 30 décembre sur franceinfo Dr Baptiste Mulot, chef vétérinaire du Zoo-parc de Beauval (Loir-et-Cher), et spécialiste des koalas.

franceinfo : L'Australie est frappée par une vague de chaleur et des incendies particulièrement précoces et violents. Qu'est ce qui fragilise les koalas ?

Baptiste Mulot : Ce sont surtout les incendies. Ils vivent dans les arbres et vont avoir tendance à monter pour se protéger des prédateurs au sol. En cas d'incendie, ils se retrouvent pris au piège dans leurs arbres et vont brûler sur place. Il y a une destruction de leur habitat et de leur alimentation, puisqu'ils habitent dans les eucalyptus dont ils mangent les feuilles.

Dans une vidéo, on a vu un koala s'approcher d'hommes pour avoir de l'eau. Est-ce fréquent ?

Ce qui est marquant dans ces images c'est qu'un koala ne boit pas, normalement. Il ne s'hydrate qu'à partir de l'eau contenue dans les feuilles d'eucalyptus ou de la rosée qui s'y dépose. Un koala qui va boire quelque part, que ce soit dans une mare, une piscine ou à la gourde d'un cycliste, c'est très marquant parce que cela veut dire qu'il y a un vrai problème.

Qu'en est-il de leur habitat naturel ?

Il est détruit par le feu et il était déjà extrêmement réduit : la déforestation pour l'agriculture et le réchauffement climatique en faisaient déjà un animal menacé. Il faut savoir que la population de koalas a diminué de 50% ces 15-20 dernières années à cause de la destruction de l'habitat.

Ces incendies peuvent-être un coup fatal ?

C'est une population qui a été détruite pour sa fourrure et qui a réussi à repartir. Mais là, c'est un coup sévère et si derrière il n'y a pas de mesures spécifiques qui sont prise par le gouvernement australien, ce sera compliqué pour la population de koalas de redémarrer.