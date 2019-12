Incendies en Australie : 30 000 personnes évacuées

Des panaches de fumée obscurcissent le ciel dans l'État de Victoria, en Australie. Les forêts sont en feu. Les incendies ravagent depuis quelques jours le sud de l'Australie. Une nouvelle vague de chaleur conduit les autorités à demander à 30 000 personnes d'évacuer cette région touristique. "C'est une journée très risquée pour la région de Victoria. (...) Il va faire très chaud et il y aura beaucoup de vent. Partez maintenant, sinon préparez-vous et écoutez nos conseils", indique Andrew Crisp, commissaire chargé de la gestion des urgences.

Dix personnes tuées depuis le début des incendies

Certains campeurs préfèrent plier bagage. "On préfère être en sécurité. On ne veut pas se retrouver coincés ici", explique un touriste. D'autres n'ont pas l'intention de partir. Pourtant, des centaines de feux de forêt, attisés par des vents violents, brûlent à travers le pays. Depuis le mois de septembre, les incendies ont causé la mort de dix personnes et détruit plus d'un millier de maisons.

