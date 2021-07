Incendies : de la Sibérie au Liban, l'été de tous les dangers

La taïga illuminée au cœur de la nuit par des brasiers qui la dévorent : un spectacle saisissant et effrayant qu'on observe depuis plusieurs semaines en Sibérie (Russie), région en proie aux flammes. Plus d'un million et demi d'hectares sont déjà partis en fumée. L'atmosphère devient irrespirable pour les habitants. "On est encerclés par les feux, on peut à peine respirer. Je ne sais pas comment protéger mes enfants", témoigne une mère inquiète. Les incendies sont habituels dans la région, mais la sécheresse rend la tâche des secours très difficile cette année.

Des feux un peu partout dans le monde

Au nord du Liban, des feux dévastateurs ravagent les collines et les vergers depuis trois jours. Les habitants tentent d'éteindre les flammes avec les moyens du bord. "On n'a pas de défense civile, pas de croissant rouge... On est tout seul", déplore un habitant. "Nous sommes livrés à nous-mêmes", s'inquiète une femme. L'été est également marqué par de gigantesques feux au sud de la Turquie, où les touristes observent de grandes fumées et le ballet des hélicoptères depuis les plages. 18 blessés et quatre morts sont à déplorer dans le pays.