Incendies de l'été 2021 dans l'Aude : un suspect interpellé

Plus de cinq mois après les incendies de la mi-août dans l'Aude, la gendarmerie annonce lundi sur Facebook qu'un suspect a été interpellé. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, est "susceptible d'être à l'origine de quatre incendies" à Trèbes et Fontiès-d'Aude, où 7 400 hectares de végétation et un véhicule avaient été détruits.

France Bleu Occitanie rappelle qu'au cours du mois d'août, une série d'incendies avait frappé l'Est carcassonnais, mobilisant de nombreux pompiers et gendarmes appuyés par des avions bombardiers d'eau. Plusieurs pompiers avaient alors été blessés et deux hameaux avaient dû être évacués.

Le suspect interpellé a déjà été condamné pour des faits similaires. Il est soupçonné également d’être impliqué dans l’incendie d’un camion toupie à Villemoustaussou (Aude) ce même mois d’août 2021. Il sera prochainement convoqué devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour répondre des faits qui lui sont reprochés.