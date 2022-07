Incendies de forêts : Gérald Darmanin appelle chaque Français à "faire très attention à son comportement" pendant les vacances d'été

"Nous devons être, chacun d'entre nous, attentif à ne pas commettre de gestes ou de comportements qui amènent ces feux très importants", a déclaré samedi 9 juillet auprès de franceinfo le ministre de l'Intérieur, après l'incendie de Bordezac dans le nord du Gard. Ce feu a ravagé 650 hectares depuis jeudi dans les Cévennes, il "ne peut plus progresser", selon les pompiers. Par ailleur, Gérald Darmanin, qui est en visite à la Réunion, a annoncé vouloir durcir encore davantage la politique migratoire. Concernant les incendies, le ministre de l'Intérieur annonce à franceinfo que les moyens aériens des pompiers, comme les Canadair ou les Dash, pour combattre les feux "seront entièrement renouvelés dans les années qui viennent".

franceinfo : Quelle est votre réaction à ces incendies qui ont touché le Gard ces deux derniers jours ?

Gérald Darmanin : Les feux sont fixés, mais c'était extrêmement impressionnant. Plus de 1 000 hectares ont été brûlés dans le département, plus de 650 hectares d'ailleurs près d'une seule commune. Il faut évidemment rester très vigilant. Il y a eu 750 pompiers depuis plusieurs jours qui se sont relayés et qui aujourd'hui maîtrisent ce feu.

"Il faut d'ailleurs dire qu'en France, nous sommes à 6 000 hectares brûlés depuis le début de l'année, contre 400 à la même époque en 2021." Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur à franceinfo

Cela veut dire que la saison des feux est d'ores et déjà partie, que le temps sec, le changement climatique sans doute, contribue à ces feux très impressionnants. L'été seulement commençant, nous devons être, chacun d'entre nous, attentif à ne pas commettre de gestes ou de comportements qui amènent ces feux très importants, notamment dans le sud de la France.

Êtes-vous êtes inquiet pour la suite de l'été, avec la sécheresse importante et précoce ?

Oui, on voit d'ailleurs que ces feux commencent de plus en plus tôt dans l'année, qu'ils ne sont pas simplement cantonnés au sud de la Loire, mais parfois aussi désormais au nord de la Loire. La sécheresse nous pousse chacune et chacun à encourager nos sapeurs-pompiers qui ont des moyens très importants et qui grandissent d'ailleurs puisqu'on augmente la flotte, notamment de Canadair pour les années qui viennent.

"Il faut aussi que chacune et chacun d'entre nous fassions attention lorsque l'on pique-nique dans une forêt, lorsqu'on gare sa voiture, lorsque malheureusement on fume une cigarette. Il faut faire très attention." Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur à franceinfo

Neuf feux sur dix en France sont d'origine humaine. Il y a évidemment des pyromanes que l'on condamne très fortement. Ceux qui sont confondus de pyromanie risquent une dizaine d'années de condamnations de prison. Il y a ensuite tous ceux qui ne font pas attention. Je pense que près des aires d'autoroutes, comme au sein d'une forêt, il faut faire très attention à son comportement.

Les moyens de prévention et de lutte contre les incendies aujourd'hui en France sont-ils suffisants ? Vous parliez des Canadair. La France en possède actuellement douze et la flotte est vieillissante.

Oui, elle sera entièrement renouvelée dans les années qui viennent. Il y a aussi des Dash, des nouveaux avions qui arrivent, qui sont financés à 90% par l'Union européenne. Des nouveaux hélicoptères aussi, qui permettent de larguer de l'eau de façon plus chirurgicale, vont arriver l'année prochaine également et l'ensemble de la flotte sera renouvelée. Il y a aussi une tactique française qui d'ailleurs inspire nos amis australiens, nos amis des autres pays de la Méditerranée, que sont les "feux tactiques". C'est l'idée de faire des feux pour contrer les feux. Cependant, on voit que le vent, allié à la sécheresse, fait des sautes de feu, parfois de plusieurs centaines de mètres, ce qui rend très difficile parfois l'intervention des Canadair et des soldats du feu au sol.