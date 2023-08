Incendies de forêt : la situation s’aggrave à Portbou en Espagne

L'incendie à Portbou en Espagne est hors de contrôle. 300 pompiers luttent sans relâche depuis vendredi 4 août. Les feux ont déjà ravagé des centaines d’hectares.

Dans la vallée de Portbou (Espagne), les foyers se multiplient et les feux progressent depuis 24 heures. Aucun mort n’est à signaler, mais six blessés légers. "Cette nuit, tout le monde a eu peur. On était dans la rue en pensant que tout allait brûler", précise un riverain. Plus de 600 hectares sont partis en fumée, alors que l’intervention des pompiers est rendue compliquée par la topographie des lieux, assez vallonnés.

Des liaisons ferroviaires suspendues

La ville est toujours confinée, alors que les habitants assistent au ballet des bombardiers d’eau. Certaines liaisons ferroviaires ont été suspendues. Selon les prévisions météorologiques, les flammes pourraient s’intensifier dans la soirée. Côté français, les pompiers sont en alerte. Selon les agents ruraux sur place, l’incendie ne serait pas d’origine naturelle. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes.