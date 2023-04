Incendies dans les Pyrénées-Orientales : le feu "est maîtrisé mais pas fixé", selon le porte-parole de la Sécurité civile

Un incendie s'est déclaré dimanche entre Banyuls-sur-mer et Cerbère dans les Pyrénées-Orientales. Il a parcouru plus de 930 hectares de végétation. Il s'agit du premier gros feu de l'année en France.

L'incendie en cours entre Banyuls-sur-Mer et Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales "est maîtrisé, mais pas fixé", affirme lundi 17 avril sur franceinfo le colonel Arnaud Wilm, porte-parole de la Sécurité civile. Il se veut confiant, assurant que "le plus dur est passé". Le colonel Arnaud Wilm précise que "les flammes les plus importantes sont éteintes, mais la propagation n'est pas enrayée". "511 sapeurs-pompiers" sont encore lundi matin "mobilisés, dont 63 ont regagné leur centre de secours" ce qui démontre "que le feu est en train de baisser en intensité".

Selon le colonel Arnaud Wilm, "le feu est toujours contenu sur 930 hectares, dont 124 en Espagne". Dimanche soir, un dernier bilan des sapeurs-pompiers faisait état de 950 hectares de végétation parcourus par les flammes. Depuis, la situation ne semble pas avoir beaucoup évolué, explique le porte-parole de la Sécurité civile. "Le feu progresse très lentement puisque les températures ont significativement chuté et les rafales de vent ont également baissé".

Risques majeurs "écartés"

Le colonel Arnaud Wilm assure que "les risques majeurs" pour les populations sur place "sont écartés". Il estime que "le feu devrait être maîtrisé dans les heures à venir". Le porte-parole de la Sécurité civile affirme qu'"aucune victime n'est à déplorer" dans ce "premier gros feu de l'année". "Un sapeur-pompier a été très légèrement blessé", ajoute-t-il.