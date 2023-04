Incendies dans les Pyrénées-Orientales : "C'était une journée apocalyptique", témoigne le maire de Cerbère

L'élu ne s'attendait pas à faire partie des "premiers à vivre une catastrophe aussi violente", après l'incendie qui a parcouru au moins 930 hectares de végétation depuis dimanche dans les Pyrénées-Orientales.

"C'était une journée apocalyptique, une journée à laquelle on ne se prépare jamais", confie lundi 17 avril sur franceinfo Christian Grau, maire de la commune de Cerbère (Pyrénées-Orientales), touchée par un incendie qui a parcouru au moins 930 hectares. Le feu, qui s'est déclaré dimanche entre Banyuls-sur-Mer et Cerbère, est désormais maîtrisé, mais toujours "sous haute surveillance" des pompiers.

Christian Grau savait que la "saison feu de forêt serait compliquée" à l'approche de l'été, sans imaginer pour autant être "les premiers à vivre une catastrophe aussi violente", aussi tôt dans l'année, et ce, malgré "les inquiétudes" qu'il nourrissait "depuis plusieurs années" concernant l'état de la végétation. "On avait une pinède d'une cinquantaine d'années, elle est partie en fumée en deux heures de temps", déplore le maire de Cerbère.

"Feu grave et important"

Christian Grau décrit un incendie qui partait "dans tous les sens", à "toute vitesse", "en crête, avec des possibilités d'actions limitées" pour les secours et des rafales de vent conséquentes. "Tous les facteurs étaient réunis pour que ce feu soit important et grave", regrette le maire de la commune. Lundi matin, "la tramontane est un peu tombée", constate-t-il.

"Par chance, il n'y a pas eu de victime, ni de blessé, seulement quelques maisons endommagées, mais aucune de détruites", indique Christian Grau, félicitant l'action des pompiers qui ont protégé les biens et les personnes en priorité.

Mais les dégâts sur la nature sont considérables. "Pour Cerbère, on est impacté à 90% sur notre environnement naturel", déplore Christian Grau. "C'est une catastrophe environnementale, écologique, économique aussi, puisque les sites qui ont été ravagés seront moins intéressants pour les randonneurs qui viennent ici profiter de l'environnement à la fois forestier et maritime", ajoute le maire de la commune. "Tout le monde est victime du changement climatique et de ses problématiques de sécheresse", conclut-il.