Incendies dans le Gard : le pyromane présumé était sorti de l'hôpital psychiatrique pour allumer plusieurs feux

Interpellé samedi en flagrant délit, le jeune homme a reconnu les faits. On apprend dimanche qu'il était déjà interné en hôpital psychiatrique, pour des faits similaires.

Alors que dans le Gard une soixantaine d'incendies ont ravagé plus de 550 hectares de broussailles et brûlé une quinzaine d’habitations, on en sait désormais plus ce dimanche sur le profil et les circonstances de l'arrestation samedi de l'incendiaire présumé à Quissac. D'après les informations de France Bleu Gard Lozère, le suspect a été interpellé, briquet en main, au milieu de plusieurs incendies, près de la gendarmerie du village.

Il sort de l'hôpital, avec un briquet

Le pyromane présumé, déjà connu de la justice pour des faits similaires, était interné en hôpital psychiatrique lors de ces derniers jours. Il en est sorti pour allumer ces feux. Au moment de son interpellation en flagrant délit, briquet en main, il a affirmé aux gendarmes qu'il n'était "pas fumeur". Puis il a vite reconnu les faits. Le jeune homme n'a pas été entendu en garde à vue. Il a été placé d'office en hôpital psychiatrique à Montpellier.

Depuis plusieurs jours, le suspect était surveillé par les gendarmes. En effet, plusieurs départs de feux inexpliqués avaient été signalés sur la commune lors de ces deux dernières semaines.