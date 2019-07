Incendies au Portugal : le difficile travail des pompiers

La colère est de plus en plus vive à Vila de Rei au Portugal. Face aux incendies qui ravagent le Portugal depuis le week-end des 20 et 21 juillet, les habitants expriment un sentiment d'abandon et de solitude face aux flammes. "Le sentiment d'être retrouvés seuls une nouvelle fois face aux incendies, de ne pas avoir vu assez de pompiers et de Canadairs. Même le responsable local des pompiers le reconnaît, ils n'ont pas assez de moyens pour lutter contre les incendies", explique Hakim Abdelkhalek en direct de Vila de Rei au Portugal.

Une région encore traumatisée par les incendies de 2017

Surprenant dans une région qui est pourtant encore traumatisée par les incendies qui avaient fait au total 114 morts en 2017. "Face à ça, l'État considère que les leçons ont bel et bien été tirées en 2017. Le système de communication d'urgence a entièrement été revu et corrigé cette fois-ci. Pour l'État il y a assez de moyens humains et matériels", conclut le journaliste.

