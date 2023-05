Incendies au Canada : les feux hors de contrôle, près de 30 000 personnes évacuées

C. Vérove, @RevelateursFTV, C. Alphonse

La situation sur le front des incendies en Alberta, dans l’ouest du Canada, est sans précédent. La province demande, lundi soir 8 mai, l’aide du gouvernement fédéral, car 25% des incendies sont hors de contrôle.

Étouffant la forêt, l’incendie est hors de contrôle, sous l’œil de pompiers impuissants face à ce brasier qui s’étend. Après le feu, il ne reste que des troncs noircis, des voitures calcinées et des fumerolles par dizaines, prêtes à repartir à tout instant. L’ouest du Canada est en état d’urgence face au feu qui ravage ses forêts depuis quatre jours. Favorisés par le vent et par un temps très sec, les départs de flammes se multiplient et se propagent à toute vitesse.

Des villages entiers menacés

Les pompiers font face à plus d’une centaine d’incendies. Un tiers d’entre eux est hors de contrôle. Sidérés, les habitants filment les colonnes de fumée et les murs de flammes qui les cernent. Des villages entiers sont menacés. Près de 30 000 personnes ont dû être évacuées et patientent dans l’angoisse d’une mauvaise nouvelle. "On ne sait pas si on pourra rentrer chez nous un jour", s’inquiète une habitante. Les feux ont déjà détruit plus de 160 000 hectares. Une situation sans précédent à cette période de l’année.