Incendie dans le Gard : quatre pompiers blessés dont un grave, la circulation interrompue sur l'A9

Quatre sapeurs-pompiers ont été blessés en opération sur la commune d'Aubais, dans le Gard, alors qu'un important départ de feu s'est déclaré aux alentours de 15 heures. L'un d'eux est en "urgence absolue", évacué par hélicoptère au CHU de Montpellier après des brûlures aux mains et au visage. Un camion-citerne est partiellement détruit.

Le feu a pris dans une forêt de pins et de chênes verts et a déjà détruit 250 hectares. L'évolution de l'incendie est toujours "défavorable" indiquent les pompiers, en raison du fort vent et de la sécheresse. Aucune évolution favorable des conditions météo n'est attendue avant plusieurs heures. Plusieurs centaines d'hectares sont menacés. Plus de 200 sapeurs-pompiers sont mobilisés, épaulés par 4 Canadair, un Dash et un hélicoptère bombardier d'eau.

Un violent incendie s’est déclaré à Aubais, dans le Gard. D’importants moyens humains et aériens sont mobilisés. Quatre sapeurs-pompiers sont blessés. Parmi eux, deux brûlés ont été pris en charge. L’autoroute A9 est fermée dans le secteur. Je suis la situation de près. https://t.co/k0CWhPQU3l — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 31, 2022

La circulation est actuellement totalement interrompue sur l'autoroute A9, entre Gallargues et Lunel. Un centre équestre a été évacué, ainsi qu'une maison habitée par deux octogénaires. L'incendie est proche de plusieurs villages, dont Aubais, Aigues-Vives et Gallargues.

Une partie du Gard était placé ce dimanche en vigilance "extrême" vis-à-vis du risque incendie.