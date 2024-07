Incendie : le porte-parole des pompiers appelle à la vigilance "pour éviter de solliciter les secours" cet été

Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, appelle samedi 6 juillet sur franceinfo à la vigilance de tous, faisant part de son "inquiétude" concernant le risque incendie cet été. "La négligence et l'attitude humaine sont responsables de 9 feux sur 10 en France", déplore le commandant. "On doit vivre avec le feu de forêt, on doit vivre avec le dérèglement climatique, et pour cela il faut adopter le bon geste, le bon comportement, qui permet de protéger sa famille et l'ensemble des concitoyens", insiste Éric Brocardi.

"L'été est un point noir pour les pompiers", ces "soldats du climat" qui doivent faire face aux incendies mais aussi aux orages, à la grêle, aux inondations et aux crues, déplore-t-il. Éric Brocardi recommande de "bien nager dans les zones surveillées, de surveiller ses enfants, de se préparer et d'être bien équipé" en cas d'activités en haute montagne, "pour éviter de solliciter les secours qui vont être en sursollicitation opérationnelle" avec les incendies et les Jeux olympiques cet été. Il rappelle que "les JO mobilisent déjà près de 5 000 sapeurs-pompiers journaliers sur la zone Ile-de-France".

Malgré les fortes précipitations des derniers mois, "il y a déjà des départements qui ont rehaussé leur vigilance aux feux de forêt", explique Éric Brocardi, citant par exemple l'Hérault, le Gard et l'Aude. "Plus aucune zone n'est épargnée", constate le commandant. "Aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire national qui est touché, c'est aussi la France qui doit venir en aide aux collègues européens, au-delà de nos frontières, c'est toute l'Europe qui brûle, ce sont les zones arctiques qui brûlent, c'est le Canada", ou encore la Californie, prévient le porte-parole des pompiers.

"Les pompiers vont être extrêmement mobilisés"

Éric Brocardi appelle les dirigeants à "prioriser" la filière incendie "qui nécessite toute notre vigilance" pour permettre que "toute la flotte, les moyens aériens, et ensuite les moyens terrestres, soient mis à flot correctement pour permettre une lutte efficace". Après les incendies de 2022, des renforts de colonne avaient été rehaussés. "On espère que ce sera rehaussé au même niveau cet été de manière à pouvoir mobiliser 3 300 sapeurs-pompiers sur l'ensemble des départements qui ont besoin d'être renforcés", indique le porte-parole, car "les pompiers vont être extrêmement mobilisés".