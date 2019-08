VIDEO. En Grèce, "catastrophe écologique" en cours sur l'île d'Eubée, ravagée par les flammes

Toute la nuit, 200 pompiers ont lutté contre un mur de flammes. Sur l'île d'Eubée (Grèce), un violent incendie ravage la faune et la flore depuis mardi 13 août. Dans ce paillage très dense et très sec, les fortes rafales ne font que propager les braises. Quatre villages ont dû être évacués. Le feu n’a pas fait de victimes, mais l'appréhension gagne les habitants et les touristes. Pour le moment, les hélicoptères et les avions bombardiers d'eau protègent les maisons.

Une flore et une faune classées

La Grèce a appelé des renforts européens. Plusieurs appareils espagnols et italiens viendront en aide aux soldats du feu mercredi 14 août. Au matin, les habitants de l'île ont découvert un paysage dévasté : des voitures calcinées et abandonnées à la hâte. Pour les autorités grecques, il s'agit d'une catastrophe écologique. La forêt ravagée par les flammes est classée pour sa faune et sa flore sauvage.

Le JT

Les autres sujets du JT