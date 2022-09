Incendie en Gironde : un nouveau départ de feu, près de 100 hectares brûlés

Un énorme nuage de fumée était visible à des kilomètres, dans le secteur d'Arès (Gironde), dimanche 18 septembre. Plusieurs dizaines de résidents ont évacué la zone par précaution. Dès le début de l'après-midi, le feu progressait rapidement. Les pompiers, deux hélicoptères, deux Canadair et un Dash ont été dépêchés sur place. La situation météorologique n'était pas favorable. "On a un vent changeant, c'est ce qui est difficile à maîtriser", explique Xavier Daney, le maire d'Arès.

Plus de 300 pompiers sur place

Afin d'éviter tout risque, plusieurs personnes et leurs animaux de compagnie passeront la nuit dans un centre d'hébergement. "On va rester là ce soir, en espérant demain repartir à la maison", confie une femme qui a dû quitter son domicile avec sa famille. Dans la soirée du dimanche 18 septembre, l'incendie était contenu. Il a détruit près de 100 hectares de forêt. Plus de 300 pompiers luttaient encore contre les flammes, dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 septembre.