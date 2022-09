Incendie en Gironde : le combat continue pour les pompiers, de nouveau en proie aux flammes

Mardi 13 septembre, 750 pompiers sont toujours mobilisés pour tenter d'éteindre les feux en Gironde. Ils n'ont pas réussi à ralentir la progression des flammes qui touchent les communes de Saumos et de Sainte-Hélène. Plus de 3 200 hectares ont déjà été ravagés.

Les flammes, hautes d'une dizaine de mètres, atteignent la cime des arbres. La forêt disparait et se consume. Le brasier semble impossible à éteindre, favorisé par une végétation desséchée et des températures de plus de 30 degrés. "On voit que la puissance du feu par rapport aux fumées noires est en train de prendre, c'est une reprise", affirme Éric Pitault, chargé de communication du SDIS 33.

La piste criminelle est privilégiée

Face à ce monstre de feu, les pompiers arrivent en renfort de tout le pays. Il y a 750 hommes au sol appuyés par des moyens aériens : 4 canadairs et 2 hélicoptères bombardiers d'eau. La lutte se concentre sur deux zones : à Saumos et à Vendays-Montalivet (Gironde). La nuit dernière, le combat était déjà acharné. Quatre maisons ont malgré tout brûlé à Saumos. Une enquête doit déterminer l'origine de l'incendie. La piste criminelle est privilégiée.