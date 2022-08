Incendies : Gironde, Aveyron, Jura, Finistère... On fait le point sur les feux de forêt en cours

Plusieurs incendies, ayant ravagé plus de 100 hectares, sont toujours actifs ce dimanche midi : en Gironde, dans l'Aveyron et dans le Jura. D'autres sont fixés mais sous surveillance, dans le Morbihan et dans le Maine-et-Loire notamment.

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé qu'il réunirait les acteurs concernés par les incendies à l'Elysée pour réfléchir aux moyens de lutte et de prévention, la France brûle encore en ce dimanche 14 août. Plusieurs incendies importants ont repris ces derniers jours, notamment en Gironde et dans l'Aveyron. D'autres ont été déclarés fixés par les pompiers ce dimanche 14 août, alors que la pluie et des températures moins élevées s'installent sur l'Hexagone. On fait le point.

En Gironde, l'incendie toujours pas fixé mais des élus soulagés par l'arrivée de la pluie

"Il a plu, alléluia !" : ce cri du coeur de la maire de Saint-Magne, Ghislaine Charles, traduit le soulagement des élus girondins qui font face aux incendies depuis plusieurs semaines. Car la nuit fraîche et les quelques averses de cette nuit laissent entrevoir une accalmie.

Jamais éteint depuis juillet, le feu de Landiras a vivement repris mardi dans les secteurs d'Hostens et Saint-Magne. Il est "tenu" mais "pas fixé", indique la préfecture de Gironde ce dimanche matin. Il n'a pas progressé pendant la nuit mais "des risques de reprises" persistent. 7 400 hectares ont brûlé depuis le début de la semaine.

La pluie calme le jeu dans l'Aveyron, mais le "feu est toujours actif"

L'incendie entre la Lozère et l'Aveyron, qui a repris samedi après-midi, "continue de se propager", indique la préfecture de l'Aveyron dimanche 14 août au matin. Le feu, qui était fixé et en voie d'être circonscrit, a connu "un nouveau départ très virulent" sur la commune de Mostuéjouls, brûlant plus de 500 hectares supplémentaires, s'ajoutant aux 760 hectares déjà détruits depuis lundi.

"Le feu est actif", ajoutent les pompiers mais "il a baissé en intensité" dans la nuit de samedi à dimanche, "en raison de quelques averses de pluie". Il se dirigeait ce matin à l'est, en direction du département de la Lozère, mais aussi vers le sud, en direction du lieu-dit La Muse, à Mostuéjouls.

Les pompiers restent mobilisés. Ils sont plus de 600 toujours sur place. Des renforts sont attendus. Sept évacuations préventives ont été menées la nuit dernière et aucune nouvelle évacuation n'est prévue à ce stade selon les autorités.

Dans le Jura, l'incendie a repris

Les incendies ont repris dans le Jura, samedi 13 août en milieu d'après-midi, à cause du vent et des températures élevées. 150 hectares supplémentaires sont partis en fumée sur le secteur de Vescles et Cernon, portant à 930 le nombre d'hectares ravagés, selon le dernier bilan de la préfecture du département rapporté dimanche 14 août par France Bleu Besançon. Par précaution, elle a interdit l'accès dans les forêts et les bois de plus de 220 communes, à pied, à vélo ou avec un véhicule, jusqu'à la fin du mois. Deux communes ont été évacuées hier en fin de journée.

⚠️ En raison des feux en cours et des nouveaux départs de feu dans le Sud du département, le Préfet du #Jura a interdit par arrêté l’accès aux bois et aux forêts dans les communes identifiées comme très sensibles au feu (risque de niveau 3 – en bleu foncé sur la carte). pic.twitter.com/RDJ8FFWIgH — Préfet du Jura (@Prefet39) August 13, 2022

Dans les Monts d'Arrée, plus de progression significative des flammes

L'incendie ravivé dans les Monts d'Arrée, dans le Finistère, est toujours en cours dans les secteurs de Berrien et Brasparts mais il ne progresse plus de façon significative, a appris franceinfo auprès de la préfecture du Finistère ce dimanche.

Quelques foyers et fumerolles persistent par endroits. Du côté de Brasparts, 17 reprises de feu ont été traitées samedi, dont 4 dans la nuit de samedi à dimanche. La zone est sous surveillance des pompiers dans le secteur de Brennilis malgré l'absence de points chauds visibles. Depuis juillet, plus de 2 000 hectares sont partis en fumée dans ce secteur.

Les incendies fixés dans le Morbihan et Maine-et-Loire

L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de jeudi 11 à vendredi 12 août près de Campénéac, dans le Morbihan, est "fixé et sous surveillance active", annonce la préfecture ce dimanche matin. Il a détruit 400 hectares de la forêt de Brocéliande, après "une grosse reprise de feu au cours de la nuit" de samedi à dimanche. 180 pompiers sont mobilisés.

Par ailleurs, dans le Maine-et-Loire, un incendie a brûlé 160 hectares dans les secteurs de Trélazé et Loire-Authion, à quelques kilomètres d'Angers. Il est "fixé et maîtrisé" ce dimanche midi, annonce la préfecture de Maine-et-Loire sur Twitter. Encore une quarantaine de pompiers restent sur place pour éteindre les foyers résiduels.