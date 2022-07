Incendie de Landiras : le parquet de Bordeaux ouvre une information judiciaire

Une information judiciaire sur l'incendie qui a détruit près de 14 000 hectares à Landiras (Gironde) a été ouverte ce vendredi 22 juillet par le parquet de Bordeaux, annonce le procureur de la République dans un communiqué. La "thèse criminelle" est privilégiée pour expliquer le déclenchement de cet incendie.

"Deux magistrats instructeurs ont été désignés pour instruire en co-saisine cette affaire ouverte des chefs de destruction par incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui de nature à exposer les personnes à un dommage corporel et à créer un dommage irréversible à l’environnement", développe le procureur. Pour ces faits, la peine encourue est de 15 ans de réclusion criminelle et 150.000 euros d'amende.

Dix enquêteurs, issus de la brigade de recherches de Langon et de la section de recherches de Bordeaux, sont d'ores et déjà mobilisés sur cette enquête. Un homme avait été placé en garde à vue dans le cadre de cette enquête avant d'être remis en liberté et mis hors de cause.